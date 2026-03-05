Bevakningssoldat Ledr
Försvarsmakten / Militärjobb / Enköping Visa alla militärjobb i Enköping
2026-03-05
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Bevakningssoldat (Militär skyddsvakt)
Vi söker ett antal bevakningssoldater med inriktning Patrullering, Bevakning samt insats vid GarnE/Bevakningskompaniet, LedR i Enköping.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill jobba som bevakningssoldat inom Enköpings Garnison. Arbetet innebär ett rullande arbetsschema med dag, ev natt och helgtjänstgöring samt jour med övernattning.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning kommer ske.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Bevakningssoldat inom Enköping garnison ingår du i ett arbetslag som har patrullering och bevakning som huvuduppgift.
Befattningen innebär att du tillsammans med din grupp löser ut patruller, bevakning gentemot Ledningsregementets skyddsobjekt.
Detta gör genom teknisk övervakning, inpasseringskontroller, patrullering, personell bevakning.Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• Genomförd GMU alt värnplikt med godkänt resultat. Även Du som just nu genomför värnplikt just nu är välkommen att söka anställning!
• Fysisk prestationsförmåga enligt FM FysS grundnivå (fysiska tester kommer att genomföras)
• Körkort lägst klass B
• Goda färdigheter i tal och skrift i svenska samt engelska
• AK 5-utbildad
Meriterande
• Arbetat som IBSS tidigare
• Gruppchefsutbildad inom FM
• Militärpolisutbildning
• Tidigare erfarenhet av bevakning/insatstjänst inom FM
• Förarbevis minibuss, LPTGB
• Utbildning Pistol 88 samt AK5Dina personliga egenskaper
I din tjänst som militär skyddsvakt är du i en myndighetsutövande position vilket ställer höga krav på social förmåga och professionalism.
Befattningen kräver även en god stresstålighet då det under vissa perioder kan krävas att man ska lösa ut flertalet olika uppgifter samtidigt, speciellt under Försvarsmaktens övningar.
En stor förmåga är även att man är självständig och tar initiativ samt att man är trygg i sin roll som militär skyddsvakt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper samt personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrig information
Befattning: Militär befattning, GSS/K
Anställningsform: GSS/K 8år+4år
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträde: 2026-06-22(v26)
Lön: Enligt överenskommelse
Intervjuer, fystester mm kommer preliminärt att ske under våren
Efter att annonsen är stängd så kommer du bli kontaktad om du gått vidare till intervju och fystest.
Upplysningar om befattningen lämnas av ledr-vakten-rekrytering@mil.se
Fackliga representanter
OFR/O: Mikael Eriksson
SACO-F: Carl-Johan Pettersson
SEKO-F: Christian Hedberg
OFR/S: Clarence Arnstedt
Samtliga kontakter nås via LedR växel tfn 0171-15 70 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-23 Din ansökan bör innehålla CV samt personlihgt brev.
Är du värnpliktig just nu så var noga med att få med där du tjänstgör just nu. Förband, Kompani, pluton samt plutonchefens namn.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778188