Betonghåltagare till Oskarshamn

BNB Nuclear AB / Betongarbetarjobb / Oskarshamn
2026-03-12


Visa alla betongarbetarjobb i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos BNB Nuclear AB i Oskarshamn

Betonghåltagare till kärnkraftsprojekt
Vill du arbeta med avancerade projekt inom energisektorn?
Vi växer och söker nu erfarna betonghåltagare för arbete inom kärnkraft och industriella anläggningar.
Hos oss arbetar du i en högteknologisk miljö där säkerhet, precision och kvalitet står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Om tjänsten
Kärnborrning och väggsågning i betong

Håltagning för installationer och tekniska system

Rivning och slipning i betongkonstruktioner

Arbete i säkerhetsklassade miljöer inom energisektorn

Arbetet sker främst på kärnkraftsanläggningar och avancerade industriprojekt i Sverige.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av betonghåltagning eller betongrivning

Har arbetat med kärnborrning, väggsåg eller wiresåg

Är noggrann och säkerhetsmedveten

Utdrag från belastningsregister krävs

Kan arbeta både självständigt och i team

Meriterande:
Erfarenhet från kärnkraft, processindustri eller tung industri

Strålskyddsutbildning eller säkerhetsklassning

SSG / ID06 / heta arbeten

Vi erbjuder
Arbete i en växande specialistorganisation inom kärnkraft

Konkurrenskraftig lön och villkor

Utbildning och certifieringar inom kärnkraftsindustrin

Möjlighet att arbeta i några av Sveriges mest avancerade industriprojekt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Per mail
E-post: db@bnbgroup.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OKG ANSÖKAN".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BNB Nuclear AB (org.nr 559515-6992)

Arbetsplats
Oskarshamn (OKG)

Jobbnummer
9794820

Prenumerera på jobb från BNB Nuclear AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos BNB Nuclear AB: