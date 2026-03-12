Betonghåltagare till Oskarshamn
BNB Nuclear AB / Betongarbetarjobb / Oskarshamn Visa alla betongarbetarjobb i Oskarshamn
2026-03-12
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BNB Nuclear AB i Oskarshamn
Betonghåltagare till kärnkraftsprojekt
Vill du arbeta med avancerade projekt inom energisektorn?
Vi växer och söker nu erfarna betonghåltagare för arbete inom kärnkraft och industriella anläggningar.
Hos oss arbetar du i en högteknologisk miljö där säkerhet, precision och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Kärnborrning och väggsågning i betong
Håltagning för installationer och tekniska system
Rivning och slipning i betongkonstruktioner
Arbete i säkerhetsklassade miljöer inom energisektorn
Arbetet sker främst på kärnkraftsanläggningar och avancerade industriprojekt i Sverige.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av betonghåltagning eller betongrivning
Har arbetat med kärnborrning, väggsåg eller wiresåg
Är noggrann och säkerhetsmedveten
Utdrag från belastningsregister krävs
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet från kärnkraft, processindustri eller tung industri
Strålskyddsutbildning eller säkerhetsklassning
SSG / ID06 / heta arbeten
Vi erbjuder
Arbete i en växande specialistorganisation inom kärnkraft
Konkurrenskraftig lön och villkor
Utbildning och certifieringar inom kärnkraftsindustrin
Möjlighet att arbeta i några av Sveriges mest avancerade industriprojekt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Per mail
E-post: db@bnbgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OKG ANSÖKAN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BNB Nuclear AB
(org.nr 559515-6992) Arbetsplats
Oskarshamn (OKG) Jobbnummer
9794820