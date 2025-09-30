Betongbilsförare sökes - Heltid | Prima Bemanning

Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-30


Vi på Prima Bemanning söker just nu en betongbilsförare på heltid till en av våra större kunder. För rätt person finns stor sannolikhet att anställningen övergår till kundföretaget efter inhyrningsperioden.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om tjänsten
Som betongbilsförare kommer du att:
Transportera betong från fabrik till kund

Lasta och lossa betong

Sköta dagligt underhåll och tvätt av lastbilen

Använda digitalt ordersystem (padda) för att registrera uppdrag

Ha regelbunden kontakt med kunder, både på fabrik och byggarbetsplatser

Observera att arbete på annan ort kan förekomma.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra tunga fordon, gärna inom bygg- eller betongbranschen

Är samarbetsvillig och lösningsorienterad

Klarar stress på ett lugnt och strukturerat sätt

Är noggrann och ansvarsfull

Vill lära dig det som är specifikt för betongbil, inklusive rengöring och grundläggande betongkunskap

Talar och förstår svenska obehindrat

Trivs i en roll med kundkontakt

Kvalifikationer
B-körkort

C-körkort

YKB (Yrkeskompetensbevis)

Arbetstider:
Ordinarie tid: 06:00-15:00

Kvälls- och helgarbete kan förekomma

Ersättning
Enligt gällande kollektivavtal

Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande och tillsättning sker så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: marcus@primabemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betongbilsförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB (org.nr 556718-3768)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm

Jobbnummer
9532536

