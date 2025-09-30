Betongbilsförare sökes - Heltid | Prima Bemanning
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB i Stockholm
, Huddinge
, Upplands Väsby
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi på Prima Bemanning söker just nu en betongbilsförare på heltid till en av våra större kunder. För rätt person finns stor sannolikhet att anställningen övergår till kundföretaget efter inhyrningsperioden.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som betongbilsförare kommer du att:
Transportera betong från fabrik till kund
Lasta och lossa betong
Sköta dagligt underhåll och tvätt av lastbilen
Använda digitalt ordersystem (padda) för att registrera uppdrag
Ha regelbunden kontakt med kunder, både på fabrik och byggarbetsplatser
Observera att arbete på annan ort kan förekomma.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra tunga fordon, gärna inom bygg- eller betongbranschen
Är samarbetsvillig och lösningsorienterad
Klarar stress på ett lugnt och strukturerat sätt
Är noggrann och ansvarsfull
Vill lära dig det som är specifikt för betongbil, inklusive rengöring och grundläggande betongkunskap
Talar och förstår svenska obehindrat
Trivs i en roll med kundkontaktKvalifikationer
B-körkort
C-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Arbetstider:
Ordinarie tid: 06:00-15:00
Kvälls- och helgarbete kan förekommaErsättning
Enligt gällande kollektivavtal
Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande och tillsättning sker så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: marcus@primabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betongbilsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB
(org.nr 556718-3768) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm Jobbnummer
9532536