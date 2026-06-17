Betongarbetare Uppsala

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Uppsala
2026-06-17


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Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige

Nu söker vi betongarbetare till uppdrag i Uppsala.
Arbetsuppgifterna är varierande (främst armering och gjutning) och du ska kunna jobba som en del av gruppen men även självständigt beroende på projekt.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Kravprofil för detta jobb
Yrkesbevis som betongarbetare eller erfarenhet inom yrket minst 6 år
Kan förstå och kommunicera på svenska eller engelska
Körkort B meriterande

Tveka inte och kontakta oss redan idag!
Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna.
Du är välkommen kontakta oss på 08 530 343 78 eller mejla till jobb@expanderamera.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB (org.nr 556547-9630), https://expanderamera.se/
752 19  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9967745

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