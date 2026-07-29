Betongarbetare
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Betongarbetarjobb / Västerås Visa alla betongarbetarjobb i Västerås
2026-07-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Västerås
, Eskilstuna
, Köping
, Strängnäs
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vill du arbeta i en roll där kvalitet, yrkesstolthet och laganda står i fokus? Vi söker nu en betongarbetare till ett etablerat företag i Västerås som befinner sig i en spännande tillväxtfas.
Här blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team där säkerhet, struktur och effektivitet genomsyrar det dagliga arbetet. Du erbjuds en varierad vardag med både nyproduktion och underhållsprojekt, samt goda möjligheter att utvecklas inom yrket.
Vad innebär rollen
I rollen som betongarbetare arbetar du med hela processen – från förberedelse till färdig konstruktion. Du har ett nära samarbete med kollegor samtidigt som du tar stort eget ansvar i ditt arbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Förberedelse av formar och gjutytor
• Armering och montering enligt ritningar och arbetsbeskrivningar
• Gjutning och vibrering av betong
• Efterbearbetning såsom avjämning, slipning och färdigställande
• Kontrollmätning och kvalitetssäkring mot ritningar
• Planering och samordning av arbetsmoment tillsammans med teamet
• Ansvar för verktyg, utrustning och material
• Aktivt arbete enligt säkerhets- och miljörutinerKvalifikationer
Vi söker dig som har en praktisk bakgrund och trivs i en roll där noggrannhet och kvalitet är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av betongarbete, gjutning eller armering
• Har god förståelse för ritningar och byggtekniska instruktioner
• Är van vid fysiskt arbete och trivs i en aktiv arbetsmiljö
• Har B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har utbildning inom bygg/anläggning eller motsvarande erfarenhet.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du bidrar med en positiv inställning och sätter alltid säkerhet och kvalitet i första hand.
Anställningen
Heltid, visstidsanställning om 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag med viss flexibilitet för att underlätta vardagspusslet
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande villkor
Du erbjuds en stabil arbetsplats med god gemenskap, tydliga arbetssätt och möjlighet att utvecklas vidare inom yrket.Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen – där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners.
Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag – du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt – då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Slottsgatan 27 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prefabbolaget Västerås AB Kontakt
Tobias Özer tobias.ozer@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10015574