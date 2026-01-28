Betongarbetare

Är du en noggrann och driven person som vill arbeta med betong i en spännande miljö? Har du erfarenhet av betongarbete och trivs med att samarbeta i team? Vi söker nu betongarbetare till uppdrag i Örebro - kanske är det just dig vi söker till vårt engagerade byggteam!
Arbetsuppgifter och ansvar - Betongarbetare i bygg- och anläggningsprojekt
I rollen som betongarbetare kommer du att vara en viktig del av arbetslaget och delta i både nyproduktion och renoveringsprojekt. Du arbetar med hela processen inom betong, från armering till färdig gjutning.

Utföra armering, formning och gjutning av betongkonstruktioner enligt ritningar

Deltaga vid avvägning, måttsättning och injustering på arbetsplats

Genomföra efterbearbetning såsom slipning, lagning och ytbehandling av betong

Bidra till att säkerheten alltid prioriteras, följa rutiner och riktlinjer på arbetsplats

Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektivt flöde och hög kvalitet i utfört arbete

Kravprofil och kvalifikationer för tjänsten som betongarbetare
Erfarenhet av betongarbete inom bygg- eller anläggningsbranschen

Kännedom om ritningsläsning, armering, formsättning och gjutning

B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Grundläggande förståelse för arbetsmiljö och säkerhetsregler inom bygg

Meriterande med utbildning/certifikat inom betong eller bygg

Viktiga egenskaper - Framgångsrik betongarbetare
Du är noggrann, ansvarstagande och har öga för kvalitet

Du trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i team

Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig efter olika arbetsuppgifter och förändrade förhållanden

Du visar engagemang och bidrar till en trivsam, jämställd och säker arbetsmiljö

Arbetsvillkor och erbjudande - Betongarbetare i Örebro
Heltidstjänst med start enligt överenskommelse

Ordinarie arbetstider på dagtid, skiftarbete kan förekomma beroende på projekt

Möjlighet till kompetensutveckling inom bygg och betong

Placeringsort: Örebro

Anställning via Best Bemanning och Rekrytering AB

Så ansöker du till tjänsten som betongarbetare i Örebro
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta som betongarbetare hos oss. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi tar ej emot ansökningar via mejl.
Välkommen med din ansökan till oss och bli en viktig del av vårt kunniga team i Örebro!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
