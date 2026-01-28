Betongarbetare
Är du en noggrann och driven person som vill arbeta med betong i en spännande miljö? Har du erfarenhet av betongarbete och trivs med att samarbeta i team? Vi söker nu betongarbetare till uppdrag i Örebro - kanske är det just dig vi söker till vårt engagerade byggteam!
Arbetsuppgifter och ansvar - Betongarbetare i bygg- och anläggningsprojekt
I rollen som betongarbetare kommer du att vara en viktig del av arbetslaget och delta i både nyproduktion och renoveringsprojekt. Du arbetar med hela processen inom betong, från armering till färdig gjutning.
Utföra armering, formning och gjutning av betongkonstruktioner enligt ritningar
Deltaga vid avvägning, måttsättning och injustering på arbetsplats
Genomföra efterbearbetning såsom slipning, lagning och ytbehandling av betong
Bidra till att säkerheten alltid prioriteras, följa rutiner och riktlinjer på arbetsplats
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektivt flöde och hög kvalitet i utfört arbete
Kravprofil och kvalifikationer för tjänsten som betongarbetare
Erfarenhet av betongarbete inom bygg- eller anläggningsbranschen
Kännedom om ritningsläsning, armering, formsättning och gjutning
B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande förståelse för arbetsmiljö och säkerhetsregler inom bygg
Meriterande med utbildning/certifikat inom betong eller bygg
Viktiga egenskaper - Framgångsrik betongarbetare
Du är noggrann, ansvarstagande och har öga för kvalitet
Du trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i team
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig efter olika arbetsuppgifter och förändrade förhållanden
Du visar engagemang och bidrar till en trivsam, jämställd och säker arbetsmiljö
Arbetsvillkor och erbjudande - Betongarbetare i Örebro
Heltidstjänst med start enligt överenskommelse
Ordinarie arbetstider på dagtid, skiftarbete kan förekomma beroende på projekt
Möjlighet till kompetensutveckling inom bygg och betong
Placeringsort: Örebro
Anställning via Best Bemanning och Rekrytering AB
Så ansöker du till tjänsten som betongarbetare i Örebro
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta som betongarbetare hos oss. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi tar ej emot ansökningar via mejl.
Välkommen med din ansökan till oss och bli en viktig del av vårt kunniga team i Örebro!
