Betongarbetare - Visstidsanställning | Falkenberg
2026-03-06
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i en roll där du blir en viktig del av produktionen inom betongarbete. Arbetsuppgifterna består av gjutning, armering, formbyggnad, vibrering och slipning. Du arbetar i ett team där kvalitet, noggrannhet och samarbete är centralt.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.Bakgrund
Vi söker dig med rätt attityd, som är noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Erfarenhet från betongarbete är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du har rätt attityd och är villig att lära dig!Kvalifikationer
God fysik, då arbetet är fysiskt krävande
Förmåga att arbeta strukturerat och hålla ett jämnt tempo
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen är belägen i Falkenberg och erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får arbeta praktiskt och utvecklande med flera typer av arbetsmoment kring betong. Här är samarbete och arbetsglädje viktigt.
Anställning och villkor
Visstidsanställning
Arbetstid: Dagtid
Start sker löpande
Urval
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan annonsen tas ned. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt
