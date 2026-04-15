Besiktningstekniker till Ronneby
2026-04-15
Har du några års erfarenhet som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker? Har du ett genuint teknikintresse och dokumenterad fordonskunskap? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Trafikvärdighet
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstadsenheten (MvE) med avdelning Trafikvärdighet (TrfV), är en enhet inom Arméstaben som utför trafikvärdighets- och funktionskontroller med statusbedömning på Försvarsmaktens markgående fordon, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd.
TrfV har ca 108 medarbetare och bedriver verksamhet i hela landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att utföra trafikvärdighets- och funktionskontroller med statusbedömning (Grundtillsyn) på Försvarsmaktens fordon och fordonssystem, för att därmed bidra till att säkerställa tillgänglighet med hög kvalitet, funktionalitet och en god arbetsmiljö. Inriktningen är mot tyngre fordonssystem. Arbetet sker på våra fasta kontrollstationer men även på andra orter och platser såväl nationellt som internationellt där Försvarsmakten bedriver sin verksamhet. Resor är frekvent förekommande.
KRAV Kvalifikationer
• Lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens motsvarande genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Några års arbetslivserfarenhet företrädesvis som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker, gärna mot tyngre fordon
• Kunskaper i MS-Officepaketet företrädesvis Excel och Word
• Lägst körkortsbehörighet B
• Uttrycker dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har ett öga för kvalitet. Då tjänsten till stor del går ut på att arbeta mot kund är det viktigt att du är serviceinriktad och trivs att samarbeta med andra.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig i en förändelig miljö där du kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Genomgått grundutbildning för Besiktningstekniker med lägst tilläggsutbildning tunga fordon (K2).
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning
• Körkortsbehörighet C och högre
• Kunskap och erfarenhet av arbete med statusbedömning på fordon
• Kunskap och erfarenhet av arbete i stödsystem som t.ex. SAP
• Genomförd värnpliktsutbildning
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Ronneby
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Patrik Nilsson
076-872 08 14
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga nås via telefonnr: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-05-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122237".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
