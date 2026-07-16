Besiktningsman till Hallsberg
Infranord AB, Mitt Underhåll / Bankjobb / Hallsberg Visa alla bankjobb i Hallsberg
2026-07-16
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Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Infranord har tilldelats uppdraget att utföra basunderhåll av järnvägsanläggningen Västra Stambanan, Hallsberg-Laxå samt Hallsberg rangerbangård fr o m 1 september 2026. Vi söker nu Besiktningsmän.
Ett av våra uppdrag är att genomföra besiktningar av våra spåranläggningar. Det är ett varierande arbete och vi vistas ofta utomhus tillsammans i vårt arbetslag. Det är en del av tjusningen hos oss på Infranord!
Vårt uppdrag kräver emellanåt att vi snabbt är på plats i anläggningen vilket gör att vi främst söker dig som bor i Hallsberg med omnejd eller kan tänka dig att flytta hit.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Det vore toppen om du även har tidigare erfarenhet av spårbesiktning eller andra arbetsuppgifter inom järnvägsbranschen.
Det underlättar om du har möjlighet att vara flexibel eftersom resor, beredskap i hemmet samt helg- och nattarbete förekommer. B-körkort är ett krav och det är meriterande med C-körkort och behörighet att framföra spårgående fordon
Vi erbjuder:
• 29-30 dagars semester årligen
• Friskvårdsbidrag
• Ersättning för läkarvård
• Ersättning för receptbelagd medicin
• Tjänstepension ITP
• Föräldrapenningtillägg
• Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
• Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089)
Box 1803 (visa karta
)
171 21 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Infranord AB, Mitt Underhåll Kontakt
Facklig företrädare - SACO-TJ
Lars-Erik Mott lars-erik.mott@infranord.se +46101213307 Jobbnummer
10004642