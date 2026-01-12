Besiktningsman entreprenad

Avaron AB / Säkerhetsjobb / Kristianstad
2026-01-12


2026-01-12

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Vi söker en besiktningsperson för ett uppdrag inom fastighetsförvaltning med ansvar för entreprenadbesiktningar i en koncernmiljö med flera bolag. Rollen innebär att bidra med oberoende bedömningar och kvalitetssäkring i samband med entreprenader.
ArbetsuppgifterGenomföra entreprenadbesiktningar.
Dokumentera iakttagelser och bedömningar kopplat till genomförda besiktningar.
Säkerställa att besiktningar utförs enligt gällande krav och avtalade förutsättningar.
KravCertifierad besiktningsman entreprenad.
MeriterandeErfarenhet av besiktningar i koncernmiljö med flera bolag.

Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030596-1785331".

Detta är ett heltidsjobb.

Avaron AB (org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kristianstads Centralstation (visa karta)
291 32  KRISTIANSTAD

Avaron

9680081

