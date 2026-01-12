Besiktningsman entreprenad
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en besiktningsperson för ett uppdrag inom fastighetsförvaltning med ansvar för entreprenadbesiktningar i en koncernmiljö med flera bolag. Rollen innebär att bidra med oberoende bedömningar och kvalitetssäkring i samband med entreprenader.
ArbetsuppgifterGenomföra entreprenadbesiktningar.
Dokumentera iakttagelser och bedömningar kopplat till genomförda besiktningar.
Säkerställa att besiktningar utförs enligt gällande krav och avtalade förutsättningar.
KravCertifierad besiktningsman entreprenad.
MeriterandeErfarenhet av besiktningar i koncernmiljö med flera bolag.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
