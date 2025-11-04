Besiktningsman
2025-11-04
Där livet pågår uppstår spår och några av dem måste suddas ut innan nästa hyresgäst tar över. Därför behöver vi utföra en besiktning varje gång någon byter bostad och säkerställa att nästa hyresgäst får ett hem som är i gott skick.
LITE OM DINA ARBETSUPPGIFTER Som besiktningsman ingår du i fastighetsförvaltning och därmed fastighetsavdelningen, Fastighetsförvaltningen ansvarar för att förvalta hela koncernens fastigheter.
Du och en kollega ansvarar för att besiktningar vid omflyttning utförs på ett professionellt sätt. I dialog med hyresgästen säkerställer du att bostaden lämnas i det skick som förväntas. Utöver besiktning vid utflyttning kan det förekomma besiktningsuppdrag i både lokaler och andra typer av besiktningar kopplat till våra fastigheter.
LITE OM DIG
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss innebär det bland annat att du har ett professionellt, kundorienterat och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är en prestigelös, stresstålig och ansvarstagande person med stor personlig mognad, som inger förtroende hos såväl kollegor som hyresgäster och samarbetspartners.
Du har gymnasieutbildning, förmodligen med byggteknisk inriktning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från fastighets- eller byggbranschen. Det är meriterande om du har jobbat som besiktningsman tidigare, har utbildning i hyresjuridik och erfarenhet av projektledning.
Arbetet kräver god administrativ förmåga, god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska samt god datorvana. Du behöver ha B-körkort. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och tycker att mångfald är en styrka. Därför välkomnar vi sökande med olika språkkunskaper, bakgrund och kön.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare.Tjänsten är placerad i Visby.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta David Svensson, chef för Fastighetsförvaltningen telefon 0498-20 32 86.
Välkommen med din ansökansenast 23 november2026.
GOTLANDSHEM - GOTLÄNNINGARNAS HYRESVÄRD
GotlandsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Region Gotland. Sedan 1957 har vi byggt, förvaltat och hyrt ut lägenheter. Vi har i uppdrag att förmedla ett tryggt och trivsamt boende för ett hållbart liv, ett uppdrag vi bär med stolthet. Ersättning
