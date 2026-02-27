Besiktningsansvarig till Fastighetsbranschen
2026-02-27
Mörbylånga Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter på sju orter över södra Öland. Vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar boende i hyresrätt på ett hållbart sätt. I dagsläget har vi cirka 830 bostadslägenheter och erbjuder en variation av verksamhets-, butiks och industrilokaler i hyresrätt via förvaltning av Mörbylånga Fastighets AB. Våra kontor finns i Mörbylånga och Färjestaden.
Mörbylånga Bostads AB ägs till 100% av Mörbylånga kommun och har i dagsläget runt 90 medarbetare. Bostadsbolaget förvaltar på uppdrag av Mörbylånga kommun även kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar, kommunhus m.m. Vi är ett stabilt företag med lojal personal och våra hyresgäster uppskattar den nära kontakten de får med oss.
Nu söker vi dig som vill växa tillsammans med oss genom att efterträda vår nuvarande besiktningsansvarig som går i pension till sommaren. Har du erfarenhet av arbete inom fastighetsbranschen, ett öga för detaljer och förmågan att skapa goda relationer så kan du vara rätt person för tjänsten!Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som besiktningsansvarig hos oss har du ett stort ansvar när det gäller att besikta och kvalitetssäkra våra bostäder så att de upprätthåller rätt standard utifrån krav, lagar och regelverk. Du kommer vara en viktig del av vårt team och samverka med både interna och externa aktörer för att förmedla vidare information till rätt instans.
Vi som Fastighetsbolag har en skyldighet att underhålla våra fastigheter samtidigt som våra hyresgäster har en skyldighet att vårda sitt boende. Ditt arbete innebär att du är den som bedömer vem kostnaden för slitage ska hamna på.
Du skickar vidare arbetsordrar till våra egna hantverkare men enklare förarbete så som att ta mått på köksluckor inför ett köksbyte gör du själv.
Ditt arbete är varierande och innebär utöver besiktningar av lägenheter, även lekplatsbesiktningar åt kommunen, kvalitetskontroller samt beställningar av åtgärder och underhåll. Du hanterar vissa försäkrings- och garantiärenden och ansvarar även för utformningen av vår Bobutik och att dess sortiment är uppdaterat med aktuella materialval.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som besiktningsansvarig tror vi att du är lösningsorienterad, serviceinriktad och trygg, samt att du har lätt för att bemöta olika sorters människor.
Du trivs med ett självständigt och flexibelt arbete som även innehåller en del samarbete i team. Du trivs med att möta människor och värdesätter goda relation med såväl kollegor som externa kontakter, och framför allt med våra kunder.
För att passa för rollen tror vi att du har följande erfarenheter och kvalifikationer:
* Erfarenhet från fastighetsbranschen
* Som lägst gymnasieutbildning, gärna med praktisk inriktning som exempelvis VVS, snickeri eller el, alternativt annan för tjänsten relevant utbildning
* Ett genuint intresse för system och teknik
* Förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter med bibehållen effektivitet och kvalitet i det du levererar
* Kunskap om, eller intresse för att lära dig om hyresjuridik.
* Tidigare erfarenhet av besiktningar är meriterande.
* B-körkort är ett krav för tjänsten.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss alla erbjudanden omannonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Bostads AB
(org.nr 556528-7629) Kontakt
Förvaltningschef
Eleonor Rosenqvist eleonor.rosenqvist@mbab.se Jobbnummer
9766978