Bergförstärkare till Gruvavdelningen

Boliden Zinkgruvan bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Boliden Zinkgruvan kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition.
Boliden Zinkgruvan finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en arbetsplats för 460 medarbetare med många olika yrkesroller. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med varierande uppgifter och stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Gruvavdelningen söker en bergförstärkare för arbete underjord. Som bergförstärkare hos Boliden Zinkgruvan gör du:
Bergförstärkning inkl. bultning
Skrotning
Raiseborrning
Bergsyn (av transportorter - även åt produktionen)
Områdesskrotning (lagkrav)
Efterskrotning
Utbildandet av bergarbetare i skrotning/bergkännedom
Delta i framtagandet av bergförstärkningsplaner
Arbetsuppgifter av annan karaktär kan även förekomma.
Du bör vara självgående och ansvarstagande med högt säkerhetstänk. Du kommer att arbeta både ensam och i grupp. Samt med andra avdelningar under jord.
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning
B-körkort
Meriterande
Bergkännedom
Viss maskinvana
Välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Torbjörn Andersson tobbe.andersson@boliden.com +46 583 88 42 91 Jobbnummer
