Bergförstärkare till Gruvavdelningen

Zinkgruvan Mining AB / Gruv- och metallurgijobb / Askersund
2025-09-15


Boliden Zinkgruvan bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Boliden Zinkgruvan kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition.
Boliden Zinkgruvan finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en arbetsplats för 460 medarbetare med många olika yrkesroller. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med varierande uppgifter och stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Dina arbetsuppgifter
Gruvavdelningen söker en bergförstärkare för arbete underjord. Som bergförstärkare hos Boliden Zinkgruvan gör du:
Bergförstärkning inkl. bultning
Skrotning
Raiseborrning
Bergsyn (av transportorter - även åt produktionen)
Områdesskrotning (lagkrav)
Efterskrotning
Utbildandet av bergarbetare i skrotning/bergkännedom
Delta i framtagandet av bergförstärkningsplaner

Arbetsuppgifter av annan karaktär kan även förekomma.
Du bör vara självgående och ansvarstagande med högt säkerhetstänk. Du kommer att arbeta både ensam och i grupp. Samt med andra avdelningar under jord.
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning
B-körkort

Meriterande
Bergkännedom
Viss maskinvana

Välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zinkgruvan Mining AB (org.nr 556523-9414), https://www.boliden.com/
Centrumvägen 1 (visa karta)
696 81  ZINKGRUVAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Torbjörn Andersson
tobbe.andersson@boliden.com
+46 583 88 42 91

Jobbnummer
9509130

