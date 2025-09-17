Beredskapsspecialist
2025-09-17
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Beredskapsspecialist till enheten för skydd och beredskap
Vill du vara med och bidra till ett tryggt och robust rättsväsende genom att stärka Sveriges Domstolars krisberedskap och krisledning? Har du erfarenhet av samordning, strategiskt tänkande och ett starkt engagemang för samhällsviktig verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Vi söker dig som är trygg, erfaren och har ett intresse för civil beredskap. Som beredskapsspecialist på Domstolsverket får du en central roll i att vidareutveckla och samordna beredskapsarbetet inom Sveriges Domstolar. Du arbetar både operativt och strategiskt, i nära samverkan med interna och externa aktörer. Arbetet innebär att tillsammans med erfarna medarbetare vidareutveckla beredskapsarbetet inom Sveriges Domstolar. Du kommer att utveckla stödet till domstolarnas krisledningsarbete i ett kontinuitetsperspektiv samt samordna krisledningsarbetet på Domstolsverket. Vidare kommer du att samordna och leda arbetet med att införa RAKEL och forma en förvaltningsorganisation. Utveckling och samordning av planer, rutiner och riktlinjer, delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser kommer prägla din arbetsdag. Du kommer också att planera, genomföra utbildningar och övningar inom beredskapsområdet.
Vem är du?
Du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot beredskapsarbete eller annan högskoleutbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap och erfarenhet av beredskapsarbete, analysarbete, krisledning och risk- och sårbarhetsanalyser. Har du dessutom erfarenhet av beredskapsjuridik ser vi det som positivt. Det är önskvärt att du har erfarenhet från offentlig verksamhet där du arbetat med och drivit frågor i egen organisation.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och stabil person. Du arbetar strukturerat och målinriktat med ett tydligt fokus på resultat, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt. Du uttrycker dig tydligt och anpassat efter målgruppen, både i tal och skrift. Du har också ett strategiskt perspektiv vilket gör att du kan väga samman komplex information och fatta välgrundade beslut.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vilka är vi?
Hos oss får du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör skillnad. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och starkt samarbete. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling och påverkan.
Domstolsverkets Säkerhetsstab består av två enheter, enheten för informationssäkerhet och enheten för skydd och beredskap, och är organiserad direkt under generaldirektören. Vi trivs både med arbetsuppgifterna och varandra och är vana att arbeta i ett högt tempo inom våra ständigt högaktuella ansvarsområden.
Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med eventuell provanställning. Placeringsort är Jönköping. I rekryteringsprocessen kan arbetsprov komma att genomföras. Resor i tjänsten förekommer frekvent.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll, enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Sveriges Domstolar, Säkerhetsstaben Kontakt
Säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef
Andreas Sundberg andreas.sundberg@dom.se 036- 15 54 05 Jobbnummer
9512667