Beredningsjurist
Sveriges Domstolar, Hovrätten för Nedre Norrland / Juristjobb / Sundsvall
2026-02-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig

Hovrätten för Nedre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de fem tingsrätterna i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.
Hovrätten är belägen i en vacker och kreativ miljö i centrala Sundsvall och har ungefär 55 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet som är gemensam med Kammarrätten i Sundsvall. Den dömande avdelningen leds av en lagman. Vid avdelningen finns också tre vice ordförande, tio hovrättsråd, cirka sex tf. assessorer, åtta fiskaler, nio domstols-handläggare och två registratorer.
I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall.
Hovrätten för Nedre Norrland söker en beredningsjurist
Vi söker dig som vill arbeta med kvalificerad juridik på överrättsnivå. Anställningen innebär varierande och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter där du arbetar i nära samarbete med domstolens domare, fiskaler och domstolshandläggare. Vid domstolen arbetar jurister med bred kompetens vilket innebär att det är en mycket stimulerande miljö att arbeta och utvecklas i.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som hovrättens beredningsjurist har du ett huvuduppdrag. Det är att ha ett övergripande ansvar för att bereda och föredra ärenden i Rättshjälpsnämnden. Det innebär huvudsakligen att du går igenom alla ärenden och vid behov begär in yttrande från Justitiekanslern och att du besvarar frågor från parter, ombud och allmänheten. Arbetet med att skriva beslutsförslag och föredra Rättshjälpsnämndens ärenden delar du i viss mån med hovrättens fiskaler.
I mån av tid kommer du även att bereda och föredra mål och ärenden, göra rättsutredningar och skriva förslag till domar och beslut i alla typer av mål som förekommer i hovrätten. I viss omfattning kan det även bli aktuellt med att vara protokollförare vid muntliga förhandlingar.Kvalifikationer
Du har en juristexamen eller motsvarande examen och några års erfarenhet av juridiskt arbete. Du bör vara notariemeriterad från tingsrätt. Erfarenhet av juridiskt arbete vid annan myndighet eller i privat sektor är meriterande.
Du har goda juridiska kunskaper, god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt.
Du har en hög ansvarskänsla, ett gott omdöme, är noggrann, framåt och engagerad i ditt arbete. Anställningen ställer även krav på god samarbetsförmåga samt på att kunna bemöta allmänheten på ett korrekt och trevligt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hovrätten eftersträvar en mångfald av kompetenser utifrån exempelvis etnisk och kulturell bakgrund, kön och ålder.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.Övrig information
För mer information om Hovrätten för Nedre Norrland, se www.hovrattenfornedrenorrland.se
Ersättning

Månadslön
Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Hovrätten för Nedre Norrland Kontakt
Hovrättslagman
