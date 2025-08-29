Beredningsjurist
Åklagarmyndigheten / Juristjobb / Västerås Visa alla juristjobb i Västerås
2025-08-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten i Västerås
, Eskilstuna
, Uppsala
, Sollentuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter Som beredningsjurist utför du juridiskt arbete tillsammans med åklagarna. Du bistår dem i deras arbete och deltar i förberedelsearbetet under en brottsutredning och inför olika åklagarbeslut. Vidare hjälper du till med bevakning av vissa av åklagarnas uppgifter, föreslår åtgärder samt deltar i olika samverkansmöten. Det förekommer även att du biträder åklagarna vid förhandling i domstol. Som beredningsjurist bistår du även åklagare och handläggare i olika administrativa frågor.
Vardagen är händelsestyrd och det kan snabbt inkomma ärenden som gör att du behöver ta snabba beslut och kunna göra en avvägning om något är brådskande.
Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som är svensk medborgare och har slutfört eller är i slutet av din juristutbildning. Vid tillträdet som beredningsjurist måste du vara klar med din juristexamen.
Vi vill att du
har ett stort intresse för straff- och processrätt och den verksamhet som Åklagarmyndigheten bedriver
är noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler och rutiner som finns
är initiativ- och ansvarstagande och att du självständigt kan bereda dina ärenden
har förmåga att prioritera, arbeta uthålligt och effektivt
är stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög
har lätt för att samarbeta, skapa goda arbetsrelationer och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
är serviceinriktad
har förmågan att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
har god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du under eller efter dina studier har införskaffat dig erfarenhet av brottmål genom studier, praktik eller arbete.
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Kravet för denna anställning är att du har en nordisk juristexamen.
Vi erbjuder en lönenivå baserad på arbetsuppgifter som är anpassade för dig som är i början av din juristkarriär. Som anställd inom Åklagarmyndigheten erbjuder vi bl.a. ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme att ta ut varje vecka. Du kan läsa om våra andra förmåner här .
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Pernilla Adolfsson, facklig kontaktperson OFR/S 010-562 58 95 Jobbnummer
9481611