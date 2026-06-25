Beredare
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Åtvidaberg Visa alla elektronikjobb i Åtvidaberg
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi beredare som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Vad gör en Beredare hos oss? I rollen ingår tekniska lösningar, markägarkontakter, nätberäkningar, ekonomiska kalkyler, kontakter med kunder och myndigheter, materialbeställningar, dokumentation och uppföljning. Här förväntas du aktivt delta och ta egna initiativ i arbetet med att fortsätta utveckla verksamheten.
Våra kunder finns inom energi- och nätbolag, industrier, infrastrukturbolag, fastighetsbolag samt entreprenadbolag. Tjänsten innebär att du ska designa eldistributionsnät, både nybyggnations- och underhållsprojekt på friledningsnät, jordkabelnät samt i nätstationer.
Dagsresor är en naturlig del av arbetet som Beredare.
Kravspecifikation
För att trivas som Beredare krävs det att du är en driftig och öppen person som har lätt för att bygga nya relationer och samarbeta. Vi erbjuder ett ansvarsfullt arbete i en resultatorienterad verksamhet, hög serviceanda är viktigt och du är en person som ser möjligheter istället för problem. Ditt arbetssätt präglas av struktur samt av ordning och reda.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En el-teknisk utbildning eller motsvarade arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete med frilednings-, jordkabelnät och nätstationer i en roll som beredare och/eller ledande distributionselektriker är meriterande
Det är även meriterande om du har projektörskunskap, erfarenhet av EBR, avtalshantering, entreprenadjuridik, kalkylering och anbudsarbete
Då beredningarna utförs i datormiljö är det viktigt att du har datorvana och kan hantera de vanligaste programvarorna.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort B är ett krav.
I din roll förväntas du aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services!
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Nässjö
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mats Lundsell 0724653462
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anders Nielsen anders1.nielsen@vattenfall.com
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Under semesterperioden kan återkoppling på frågor vara fördröjd.
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Järnvägsgatan 8 (visa karta
)
597 30 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åtvidaberg Jobbnummer
9978513