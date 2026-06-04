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Västervik Miljö och Energi AB / Elektronikjobb / Västervik Visa alla elektronikjobb i Västervik
2026-06-04
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Västervik Miljö & Energi ABPubliceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå av beredning / planering av om- och nybyggnationer i vårt lokalnät. Detta
gör du dels på egen hand men även tillsammans med kollegor och leverantörer.
Nätet, som är ett 0,4 / 10 kV nät, innehåller både kabel och luftledning som vi till största delen bygger och driftar med vår
egen personal. Arbetet innebär mycket kontakt med leverantörer, myndigheter, markägare och självklart med våra
montörer.
På sikt kommer du även att ingå i vår beredskapsstyrka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller gymnasieutbildning med inriktning elkraft. Om du har tidigare erfarenhet av praktiskt
elkraftsarbete så ser vi detta som meriterande.
Då vi arbetar med flera olika datasystem är datorvana ett krav.
Det är också viktigt att du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt.
Förutom grundkraven ställer vi stor vikt på hur du är som person och hur du fungerar i team med andra människor. Vi
söker en person som är praktiskt lagd, serviceinriktad och som trivs med att arbeta i lag men även självständigt.
Ytterligare egenskaper vi värdesätter hos dig är att du är intresserad, noggrann, positiv, engagerad och bidrar med att
skapa ett gott arbetsklimat.
B-körkort är ett krav.
Provanställning kommer att tillämpas.
Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i bolagets krigsorganisation vilket innebär att bolaget säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JP-09/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västervik Miljö och Energi AB
(org.nr 556045-6567)
Box 25 (visa karta
)
593 21 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västervik Miljö & Energi Kontakt
Viking Petersson, Verksamhetschef 010-355 70 36 Jobbnummer
9946791