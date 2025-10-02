Beräkningsingenjör strukturanalys
Därför är detta jobb för dig Produktutveckling är vår passion och vi erbjuder dig möjligheten att förverkliga dina ambitioner och intressen. Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas i din karriär. Vår arbetsmiljö präglas av förtroende, transparens och samarbete. Kombinationen av dessa egenskaper, tillsammans med din tekniska expertis och starka drivkraft att hjälpa våra kunder att utvecklas, skapar de bästa lösningarna som både du och vårt företag kan vara stolta över. Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Som beräkningsingenjör hos oss kommer du stötta produktutvecklingsprojekt med din expertis inom strukturanalys och vara delaktig i utvecklingsprocessen för att tillse att krav och specifikationer uppfylls. Uppdragen är av varierande storlek och utförs antingen in-house på Knightec Group eller ute hos någon av våra kunder.
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs med att brottas med knepiga tekniska utmaningar och att analysera. Du tycker om att tillsammans med teamet bryta ner dessa utmaningar för att nå den bästa lösningen. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Relevant högskoleutbildning
Minst 5 års erfarenhet av att jobba med tekniska beräkningar
Erfarenhet av att arbeta med programvaror som Ansa, LS-Dyna, Ansys, Abaqus, Hypermesh eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta med handberäkningar
Goda kunskaper inom solidmekanik och tillämpning av finita elementmetoden
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa! Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Umeå, Brogatan 1. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-10-30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
