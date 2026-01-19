Beräkningsingenjör
Vill du vara med och utveckla framtidens produktionsanläggningar? Som beräkningsingenjör hos vår kund i Karlskrona får du en nyckelroll i ett tvärfunktionellt team där du följer projekt hela vägen från idé till färdig utrustning. Här kombineras teoretisk expertis med praktisk tillämpning i en innovativ miljö.
Om rollen
I rollen som beräkningsingenjör arbetar du tätt tillsammans med mekanikkonstruktörer och projektledare för att verifiera och optimera hållfastheten i komplexa konstruktioner. Du bidrar med expertkunskap för att säkerställa att investeringar och förbättringar i produktionsanläggningen håller högsta kvalitet och följer gällande standarder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Hållfasthetsberäkningar: Genomföra avancerade beräkningar av mekaniska konstruktioner.
Simuleringar: Arbeta med finita element-metoden (FEM) samt specialiserade simuleringar för kabelhantering.
Verifiering: Säkerställa att konstruktioner uppfyller krav enligt Eurokod och andra relevanta riktlinjer.
Projektstöd: Planera och effektivisera beräkningsuppdrag samt agera tekniskt stöd åt kollegor inom projektledning och produktionsteknik.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker dig som är metodisk, strukturerad och har en naturlig förmåga att samarbeta. Du trivs i en föränderlig miljö och sprider positiv energi till ditt team.Kvalifikationer
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, byggteknik eller motsvarande med inriktning mot beräkning.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av mekanisk konstruktion och beräkningsarbete enligt Eurokod.
Språk: Flytande svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav för rollen.
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av programvaror som Ansys, SolidWorks och Windchill.
Kunskaper inom maskinsäkerhet, AFS och CE-märkning.
Erfarenhet av kabeltillverkning eller kabelhanteringssimuleringar.
Praktisk information
Plats: Karlskrona (100% på plats).
Period: 2026-02-02 till 2027-11-01 (ca 9 månader initialt, med möjlighet till förlängning).
Omfattning: Heltid.
Säkerhet: Ett drogtest utförs innan uppdragets start. SSG Entré-utbildning krävs för access.
Utrustning: Konsulten förväntas vara utrustad med mobiltelefon samt skyddsutrustning (stålhättaskor och varselväst).Så ansöker du
