Bemanningstandsköterskor!
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
, Strängnäs
, Enköping
, Karlskoga
People Personal Care är det ledande bemanningsföretaget inom tandvården. Vi är specialiserade på personaluthyrning och rekrytering av främst tandsköterskor och tandhygienister. Gedigen erfarenhet, hög kompetens och ett starkt personligt engagemang har givit oss en trogen kundkrets genom åren.
Vi söker tandsköterskor till våra trevliga kunder, mindre som större tandvårdskliniker, allt från udda dagar till heltid. Vi söker dig som arbetar deltid och vill utöka din arbetstid. Vi söker dig som har funderingar på att byta arbetsplats, i så fall kan vi vara ett steg på vägen. Du kanske till och med hunnit bli Senior men känner att du fortfarande vill arbeta på egna villkor, när det passar dig!
Vi kan erbjuda ett flexibelt arbete där du har möjlighet att påverka din arbetstid, känner dig uppskattad samtidigt som du höjer din yrkeskompetens.
Du som söker ska vara utbildad tandsköterska med god erfarenhet i yrket. Du är ansvarsfull och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att samarbeta, är serviceinriktad samt positiv med en ödmjuk inställning. Du behärskar det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Välkommen med din ansökan! ing-marie@people.nu
eller ring mig på 08-7430280
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
