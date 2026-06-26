Bemanningssamordnare till Bemannignsavdelningen
Varbergs kommun, Bemanningsavdelningen / Ekonomiassistentjobb / Varberg Visa alla ekonomiassistentjobb i Varberg
2026-06-26
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Den kommungemensamma bemanningsavdelningen har i uppdrag att hantera bemanningsbehov inom förskole- och grundskoleförvaltningen, socialförvaltningen samt serviceförvaltningen. Avdelningen ger stöd i bemanningsplanering, tillhandahåller timavlönade medarbetare samt stöttar verksamheterna i hanteringen av kortsiktigt övertalig personal.
Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera struktur, samarbete och utveckling? Nu söker vi en bemanningssamordnare som vill vara med och skapa förutsättningar för en effektiv, kvalitativ och hållbar bemanning i vår verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll där du gör skillnad varje dag. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat med att planera, samordna och utveckla bemanningsprocesser.
I rollen ansvarar du för att matcha och tillsätta personal utifrån inkomna beställningar i Time Care Pool, samt säkerställa bemanning i färdiga scheman i Multi Access. Du har löpande kontakt med timavlönade medarbetare och de verksamheter vi stöttar, främst via telefon, Microsoft Teams och mejl. En viktig del av uppdraget är att bygga och förvalta goda samarbeten med verksamheterna för att skapa förståelse för deras behov och säkerställa en hållbar bemanning över tid.
Du arbetar aktivt med att ta fram, utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt som bidrar till en stabil och effektiv bemanning. I rollen ingår även att följa upp och analysera nyckeltal, såsom tillgänglighet, LAS och nyttjandegrad, för att optimera resursanvändningen. Du säkerställer att gällande lagar och avtal efterlevs och använder bemanningssystem, såsom Time Care Pool, som stöd i arbetet.
En central del av uppdraget är att ge ett professionellt och serviceinriktat stöd till både verksamheter och medarbetare. Du bidrar aktivt i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete, och är med och driver utvecklingen framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom HR, administration, lön, offentlig förvaltning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av bemanningsplanering, schemaläggning eller samordning och god kunskap av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och LAS. Du har vana av att arbeta i bemanningssystem och känner dig trygg i att hantera flera arbetsuppgifter parallellt, även i ett högt tempo.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, arbetat med uppföljning och analys av bemanning eller har varit delaktig i utvecklings- och förändringsarbete.
Vi ser gärna att du är strukturerad, lösningsfokuserad och har en god förmåga att prioritera. Du samarbetar väl med andra, bygger förtroende i dina kontaktytor och har ett genuint servicefokus. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett helhetsperspektiv i hur bemanning påverkar verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, då arbetet innebär löpande kommunikation med verksamheter samt dokumentation och administration i våra verksamhetssystem.
Vi erbjuder dig ett uppdrag där du får vara med och påverka, utveckla och göra skillnad.
Välkommen med din ansökan!
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Denna rekrytering sker löpande och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Bemanningsavdelningen Kontakt
Avdelningschef Tf
Sihana Stanojkovic sihana.stanojkovic@varberg.se +46767174893 Jobbnummer
9979994