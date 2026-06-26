Bemanningsledare till Bemanningsavdelningen
Varbergs kommun, Bemanningsavdelningen / Personaltjänstemannajobb / Varberg Visa alla personaltjänstemannajobb i Varberg
2026-06-26
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Den kommungemensamma bemanningsavdelningen har i uppdrag att hantera bemanningsbehov inom förskole- och grundskoleförvaltningen, socialförvaltningen samt serviceförvaltningen. Avdelningen ger stöd i bemanningsplanering, tillhandahåller timavlönade medarbetare samt stöttar verksamheterna i hanteringen av kortsiktigt övertalig personal.
Vill du arbeta med rekrytering i en roll där du får ta helhetsansvar och samtidigt bidra till utveckling? Vi söker nu en bemanningsledare som vill vara med och säkerställa kvalitet, effektivitet och ett professionellt bemötande i vårt rekryteringsarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som bemanningsledare har du en central roll i att driva rekryteringsprocesser från behov till tillsättning. Du arbetar nära kollegor inom bemanningsavdelningen och i samverkan med andra funktioner i organisationen för att möta verksamheternas kompetensbehov på ett effektivt och hållbart sätt.
Arbetet omfattar att analysera rekryteringsbehov, stötta verksamheter och chefer i deras beslut samt driva hela rekryteringsprocessen från att attrahera kandidater och marknadsföra tjänster till urval, bedömning och tillsättning. Du säkerställer en professionell kandidatupplevelse genom hela processen. I rollen ingår även arbete med lönesättning, upprättande av anställningsavtal samt introduktion till bemanningsavdelningen.
Du bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och processer, stärker vår förmåga att attrahera rätt kompetens och driver förbättringsarbete inom rekryteringsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av rekrytering i hela processen och god kunskap av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och LAS. Du är trygg i en roll där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra. Du har god förmåga att genomföra behovsanalyser och är van att stötta chefer i rekryteringsfrågor.
Du arbetar strukturerat, har god administrativ förmåga och erfarenhet av att arbete med rekrytering. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, employer branding eller utvecklingsarbete.
Som person är du självgående, lösningsfokuserad och har ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Du har god kommunikativ förmåga, bygger förtroendefulla relationer och trivs i en roll där du växlar mellan operativt arbete och förbättringsarbete. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett helhetsperspektiv.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, då arbetet innebär löpande kommunikation med verksamheter samt dokumentation och administration i våra verksamhetssystem.
Vi erbjuder dig en roll där du får möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad i en verksamhet där samarbete, kvalitet och service står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Denna rekrytering sker löpande och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Bemanningsavdelningen Kontakt
Facklig
Visions expedition 0340-887 75 Jobbnummer
9979992