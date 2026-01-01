Bemanningskoordinator, vikariat
2026-01-01
Vill du bli en del av vårt härliga team? Vi söker nu en serviceminded och utåtriktad bemanningskoordinator för ett heltidsvikariat med start i början av 2026 till och med augusti 2027, med möjlighet till förlängning därefter.
Vi jobbar med bemanning och rekrytering och är nischade inom detaljhandeln. Till vår hjälp har vi marknadens bästa verktyg för både rekrytering och bemanning. Vi bemannar våra kunders butiker och strävar alltid efter att bygga långsiktiga och nära relationer med både kunder och polare (konsulter). Vi håller en mycket hög servicenivå och anpassar oss efter våra kunders behov.
Våra kunders butiker har öppet sju dagar i veckan och för att vi skall kunna ge dem bästa möjliga service ingår arbete på helger och röda dagar samt beredskap på kvällar enligt ett rullande schema. Arbetspassen fördelas efter behov och överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Ansvara för bemanningen, dvs att bevaka och säkerställa att pass bokas och genomförs
* Ha regelbunden kontakt med våra polare (konsulter) och våra kunder
* Introducera nyanställda polare (konsulter)
* Kandidat- och kundaktiviteter / kundvård genom mässor och butiksbesök
* HR-administration såsom framtagning av anställningskontrakt, statistik, avstämning av tidrapporter, m.m.
* Hantering av våra sociala medier
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* Har minst 1 års erfarenhet av sälj och service inom butik
* Har erfarenhet av administrativt arbete
* Har erfarenhet från bemannings- och / eller rekryteringsbranschen är meriterande
* Har studerat HR/PA eller liknande
* Är nyfiken, noggrann, flexibel, ansvarstagande och förändringsbenägen
* Är en sann lagspelare som gillar att arbeta i ett tight team med högt i tak och högt tempo
* Är utåtriktad, bra på att bygga relationer och van vid att leverera en mycket hög servicenivå
* Kan uttrycka dig professionellt på svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder:
* Att få vara med att påverka, få mycket ansvar och möjligheten att påverka verksamhetens utveckling
* Att få arbeta i ett tight team med härlig stämning och högt tempo
* Goda utvecklingsmöjligheter
* Vi följer tjänstemannaavtalet Unionen
* Ett trevligt Coworking-kontor mitt i centrala Göteborg, med möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan! Vi strävar efter mångfald.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Varmt välkommen till oss!
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag bemanningspooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail" Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
Retail Staffing Sverige AB (org.nr 556978-3219)
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundt Kontakt
VD/Retail Staffing Manager
Ulrika Mikkelsen ulrika.mikkelsen@retailstaffing.se 0767-774138
