Bemanningskoordinator/Vårdadministratör
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-12-10
Verksmahetsområde anestesi, operation och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vid kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen bedriver vi avancerad kirurgi i olika former. Vi arbetar dygnet runt och tar hand om akuta fall från sjukhuset och de trauma som kommer in och behöver opereras.
Hos oss arbetar ca 90 medarbetare och vi har verksamhet dygnet runt
Ditt uppdrag
I rollen som bemanningskoordinatorvårdadministratör arbetar du nära avdelningschef och biträdande avdelningschefer. Du arbetar med schemaplanering och bemanningsfrågor samt olika administrativa uppgifter och fungerar som stödfunktion för enheten.
I din roll ingår bland annat att:
• Ta emot patienter som anländer till operation på morgonen mellan 07.45 och 08.00.
• Vara närvarande vid vissa möten och vara protokollförande.
• Sammanställer information till medarbetargruppen via exempelvis våra informationstavlor.
• Du planerar schema i vårt HR- och schemaplaneringssystem Heroma
• Tillsammans med Biträdande avdelningschefer och avdelningschef ansvarar du för den dagliga bemanningen av anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskor samt täcker eventuella sjukluckor
• Är behjälplig och lägger in behörigheter för olika system.Publiceringsdatum2025-12-10KvalifikationerKvalifikationer
• Lägst treårig gymnasieutbildning
• Förmåga att uttrycka dig obehindrat i tal och skrift
• God datorvana och IT-kompetens
• Erfarenhet av tätt samarbete i grupp
• Dokumenterad erfarenhet av operativt arbete med
• bemanningsfrågor och personalhandläggning i Heroma eller likvärdigt systemstöd.
Meriterande:
• Erfarenhet av administrativt personalplaneringsarbete
• Kunskap om lagar och avtal inom området, såsom Arbetstidslagen och Allmänna bestämmelser
Din kompetens
Vi söker dig
• Som är en lagspelare men som även kan arbeta självständigt
• Som har en god kommunikativ förmåga
• Som är lyhörd, flexibel och strukturerad i ditt arbetssätt, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och situationer.
• Som kan hantera att arbetet kan vara intensivt vid vissa tillfällen. Det viktigt att du är stresstålig och kan hålla många bollar i luften samtidigt
Som har ett engagemang för att skapa effektiva arbetsflöden, kombinerat med intresse för logistik och planering
Vi erbjuder
• Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
Du arbetar dagtid, måndag - fredag.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Linder Bring 018-61773040
Biträdande avdelningschef Anna Hernkrantz 018-6173070
Anette Eriksson Moussaid 018-6173060
Fackliga kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
