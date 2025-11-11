Bemannica söker delikatessäljare
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna Visa alla butikssäljarjobb i Sollentuna
2025-11-11
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Sollentuna
Delikatessäljare till Percys Kött - extra hjälp under december!
Är du van att arbeta med öppna färskvaror och vill ha ett fartfyllt jobb i ett riktigt köttmecka? Bemannica söker nu erfarna delikatessäljare som kan hoppa in under den intensiva jultiden - med start omgående!
Om rollenSom delikatessäljare hos oss blir du en viktig del av vårt team och hjälper till att ge kunderna bästa möjliga upplevelse i butiken. Du arbetar med manuell försäljning över disk, hantering av kött, chark och andra färskvaror. Du ser till att diskarna är välfyllda, fräscha och inbjudande, samtidigt som du bidrar med din kunskap och serviceglädje.
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider - perfekt för dig som vill jobba extra under december
Start omgående
Ett härligt arbetsklimat med passion för råvaror och kundmöten
Chans att jobba i en välrenommerad butik med hög kvalitet och god stämning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av öppna färskvaror (delikatess, kött, fisk eller chark)
Är serviceinriktad, noggrann och trivs i högt tempo
Gillar att arbeta i team och kan rycka in där det behövs
Är tillgänglig under december månad - med start så snart som möjligt
Plats: Percys Kött, Sollentuna (Norrvikens Station) Omfattning: Extra / timanställning Start: Omgående
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar och tillsätter löpande!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://www.bemannica.se Arbetsplats
Bemannica Kontakt
Christian Wallin christian.eriksson@bemannica.se Jobbnummer
9598226