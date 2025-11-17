Bemannica söker delikatessäljare

Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna
2025-11-17


Visa alla butikssäljarjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bemannica AB i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Delikatessäljare till Percys Kött - extra hjälp under december!
Är du van att arbeta med öppna färskvaror och vill ha ett fartfyllt jobb i ett riktigt köttmecka? Bemannica söker nu erfarna delikatessäljare som kan hoppa in under den intensiva jultiden - med start omgående!
Om rollenSom delikatessäljare hos oss blir du en viktig del av vårt team och hjälper till att ge kunderna bästa möjliga upplevelse i butiken. Du arbetar med manuell försäljning över disk, hantering av kött, chark och andra färskvaror. Du ser till att diskarna är välfyllda, fräscha och inbjudande, samtidigt som du bidrar med din kunskap och serviceglädje.
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider - perfekt för dig som vill jobba extra under december


Start omgående


Ett härligt arbetsklimat med passion för råvaror och kundmöten


Chans att jobba i en välrenommerad butik med hög kvalitet och god stämning

Vi söker dig som
Har erfarenhet av öppna färskvaror (delikatess, kött, fisk eller chark)


Är serviceinriktad, noggrann och trivs i högt tempo


Gillar att arbeta i team och kan rycka in där det behövs


Är tillgänglig under december månad - med start så snart som möjligt


Plats: Percys Kött, Sollentuna (Norrvikens Station) Omfattning: Extra / timanställning Start: Omgående
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar och tillsätter löpande!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannica AB (org.nr 556861-7616), https://www.bemannica.se

Arbetsplats
Bemannica

Kontakt
Christian Wallin
christian.eriksson@bemannica.se

Jobbnummer
9609129

Prenumerera på jobb från Bemannica AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bemannica AB: