Behovsanställning
L&T Business Logistics / Städarjobb / Sölvesborg
2026-01-18
Vi söker en erfaren lokalvårdare som kan hoppa vid behov och vid semester. Du ska vara punktlig, noggran, ha öga för städning och service. Bra svenska i tal och skrift. Körkort och egen bil är ett måste. Du ska bo i Sölvesborg eller centrala Bromölla för att snabbt kunna hämta nycklar vid personals sjukdom eller annan frånvaro.
Våra kunder finns i Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Karlshamn och Åhus. De flesta är privata bostäder men vi har också kontorsstädning.
Hör av dig för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: barbrosos@gmail.com Arbetsgivare L&T Business Logistics Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690153