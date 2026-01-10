Behöver taxichaufförer i Helsingborg
2026-01-10
Vi behöver taxichaufförer i Helsingborg. Vi behöver heltid förare för dag och natt. Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi.
För att jobba som taxichaufför du måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare sökes i helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahsan, Zara
Astergatan 12 (visa karta
)
253 74 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahsan Zara Jobbnummer
9677007