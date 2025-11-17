Behandlingssamordnare sökes till Tjust Jönköping
Viljan Individ och Familj AB / Socialsekreterarjobb / Jönköping Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping
2025-11-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Jönköping
, Eksjö
, Falköping
, Vårgårda
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Om Viljan Tjust behandlingsfamiljer
På Tjust behandlingsfamiljer arbetar vi med kvalificerad behandling för barn och unga, placerade av socialtjänsten i våra behandlingsfamiljer. Dessa barn och unga har ofta en historia av omsorgssvikt, upplevt trauma i form av våld och övergrepp, flera tidigare placeringar och ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Detta är en av samhällets mest utsatta grupper, som vi med hjälp av tvärprofessionella team skapar förutsättning för förändring tillsammans med. Vår arbetsmodell har sin grund i en relationellt-psykodynamiskt samt socialpsykologisk grundsyn. Arbetsmetoderna har en tydlig förankring i mentaliserings- och anknytningsteori. Vår verksamhet har en grundstruktur som vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. På kontoret i Jönköping är vi en arbetsgrupp bestående av platschef/verksamhetschef, behandlingssamordnare och psykolog. Våra behandlingsfamiljer finns geografiskt boende omkring Jönköping. Barnpsykiater finns på konsultbasis. Tjust Behandlingsfamiljer finns, förutom i Jönköping, också i Norrköping och Västervik. Verksamheten startade som ett familjeföretag 2004, sen 2021 är vi en del av Attendo och Viljan.
Om rollen som behandlingssamordnare
Som Behandlingssamordnare på Tjust behandlingsfamiljer är du en del i ett professionellt sammanhang där barnens och ungdomarnas behov och behandlingskvalitén står i fokus. Du samordnar arbetet med att planera och genomföra de insatser som krävs kring den unge. Du arbetar på uppdrag av socialtjänsten med vårdplaner och genomförandeplaner som verktyg, utifrån Tjust behandlingsfamiljers arbetsmodell. Du har ett nära samarbete med behandlingsfamilj och psykolog för att kunna följa den unges utveckling. Planering, dokumentation och återkoppling till socialtjänsten är en viktig del av arbetet.
Kvalifikationer Utbildning - socionom, socialpedagog (180hp) eller beteendevetare
Erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och/eller familjehem samt behandlingsarbete
Förmåga att planera, följa upp och dokumentera enligt gällande rutiner.
God samarbetsförmåga och vana att kommunicera i team.
B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig med humor, livserfarenhet och ett rymligt hjärta. Det krävs ett genuint intresse och en nyfikenhet för att lära känna såväl behandlingsfamiljerna som de unga. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, flexibilitet och mod samt en förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten. Du bör ha en hög förmåga att härbärgera oro och stress. Då du i arbetet handleder behandlingsfamiljerna är handledarutbildning och steg 1 meriterande.
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingssamordnare
Anställningsform: Tills vidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: 8-17 med kvälls- och helgberedskap
Tillträde: Snarast
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är 15 december men urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans för en bättre morgondag!
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan
arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Therese Salazar Fors
Regional verksamhetschef
076-611 45 01therese.salazarfors@viljan.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Kontakt
Therese Salazar Fors therese.salazarfors@viljan.se Jobbnummer
9608056