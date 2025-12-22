Behandlingsassistenter vaken natt till HVB Almen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss!
Drivs du av att skapa en positiv och varaktig förändring i ungdomars liv? Vill du vara med och skapa en trygg och omsorgsfull verksamhet för våra placerade ungdomar? Nu söker vi behandlingsassistenter natt som vill vara med i utvecklingen och uppstarten av HVB Almen.
Stockholms stads HVB Almen öppnade i augusti 2025 och ligger på Djurgården. Verksamheten erbjuder åtta platser för pojkar i åldern 13-15 år som är placerade enligt SoL (socialtjänstlagen) eller LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).
Målgruppen är pojkar med begynnande missbruk, begynnande kriminalitet, icke-aggressivt normbrytande beteende, utagerande beteende, annat socialt normbrytande eller nedbrytande beteende, brister i omsorg samt annan psykosocial problematik.
Arbetsgruppen består av socionomer, behandlingsassistenter natt, administrativ assistent, enhetschefer samt gruppledare.
Vi erbjuder
Verksamheten är under uppbyggnad och det finns stora möjligheter för dig att vara delaktig i utvecklingen tillsammans med engagerade och motiverade kollegor.
Som medarbetare inom socialförvaltningen erbjuds du också en informativ introduktion för att ge dig de bästa förutsättningarna i din nya roll, flextidsavtal, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som behandlingsassistent arbetar du tillsammans med ytterligare en behandlingsassistent nattetid utifrån ett rullande schema. På HVB Almen arbetar du och dina kollegor vakna under natten. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och omsorgsfull miljö för de placerade ungdomarna. Det innebär att du ansvarar för att följa de individuella genomförandeplanerna och genomföra de beslutade aktiviteterna. Arbetet innebär även att dokumentera det som sker under natten kopplat till ungdomarna och skapa trivsamma och inbjudande lokaler genom praktiska arbetsuppgifter så som städning, iordningställande av rummen med mera.
Du ansvarar även för att skapa förutsättningar för att ungdomarna tryggt ska kunna följa kvälls- och nattrutiner när det exempelvis är dags att sova och finnas till hands och erbjuda samtalsstöd när behov uppstår. Du håller dig informerad om boendets beläggning och lediga platser samt återrapporterar till den kollega som tar vid efter varje avslutad arbetspass. Till ert stöd har ni arbetsledarjour som finns tillgänglig nattetid på telefon.
Dina erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
avklarad yrkeshögskoleexamen om 400 YH-poäng (motsvarande tvåårs studier) med inriktning socialpedagog/behandlingspedagog eller annan, för tjänsten, relevant inriktning. Eller avklarad akademisk utbildning med inriktning socionom, beteendevetare eller liknande inriktning.
aktuell erfarenhet av att arbeta i liknande verksamhet med dygnet-runt-vård
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
aktuell erfarenhet av att arbeta med ungdomar
erfarenhet av att dokumentera utifrån gällande regler och föreskrifter.
För att lyckas i ditt uppdrag hos oss är det av stor vikt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med klienten i fokus. Du har en stor empatisk förmåga och det faller dig naturligt att bygga upp ett förtroende och goda relationer till människor, framförallt ungdomar. Eftersom att arbetet även innebär att möta ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta ungdomarna på ett respektfullt sätt. Du är stabil och professionell i ditt bemötande och förhållningssätt med förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som kan uppstå.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna.
Innan anställningsavtal skrivs behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. I händelse av en andra anställningsintervju ska du ta med dig detta utdrag till mötet.
Under semestertiden når du oss enklast via mejlen.
