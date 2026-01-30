Behandlingsassistenter till SiS ungdomshem Tysslinge
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Södertälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Södertälje
2026-01-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Södertälje
, Ekerö
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. SiS ungdomshem Tysslinge befinner sig i ett utvecklings- och expansionsläge då vi har återöppnat en av våra avdelningar. Vi söker därför flertalet behandlingassistenter för tillsvidareanställning. Är du redo för en spännande utmaning där du kan göra skillnad? Sök då jobbet redan idag!
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen har totalt sju avdelningarna som tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU) och ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU). En av avdelningarna består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE).
I rollen som behandlingsassistent arbetar du i team och tillsammans ansvarar ni för att ungdomarna som befinner sig hos oss får den struktur, trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ungdomar i kris, vilket innebär att vi ska stödja individen i sin vardag genom individuellt anpassat och kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete med tydliga strukturer. Med stöd av din och dina kollegors kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete för planering och uppföljning av behandlingen. Under dagtid fungerar du även som elevassistent och medverkar till ungdomarnas skolgång samt fritidsaktiviteter.
Eftersom SiS ungdomshem Tysslinge har den högsta säkerhetsklassificeringen inom SiS innebär det att du behöver arbeta med hög riskmedvetenhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls i enlighet med våra skriftliga anvisningar och rutiner.
Det här är ett arbete för dig som orkar stå kvar och som vill skapa trygghet och säkerhet i ungdomarnas ofta mycket svåra livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Som anställd statstjänsteman är det viktigt att du agerar professionellt och i enlighet med saklighet och rättssäkerhet. Du delar vår vision om att vara en plats för förändring, vilket genomsyrar vårt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Som ny medarbetare kommer du genomgå SiS grundutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Anställningen inleds med en obligatorisk introduktionsvecka, vilket är en förutsättning för att påbörja arbetet på avdelningen. Utbildningen kommer vara på plats i Tysslinge.
Läs gärna om våra förmåner för dig som anställd på: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se)
Arbetstid
Arbetstiden är förlagd enligt schema dag, kväll och helg på 100 %.
Arbetstiderna kommer variera och kan exempelvis se ut enligt följande: 08:15-15:45, 08:15-
22:15, 09:00-22:15, 11:15-21:15. Majoriteten av våra arbetspass är långa, men med fler lediga dagar som kompensation. Kvalifikationer
Vi strävar efter en personalgrupp med olika kompetenser inom behandlingsarbetet. Du ska vara en trygg, vuxen förebild för ungdomarna och arbeta utifrån myndighetens riktlinjer. För att lyckas i ditt arbete har du en humanistisk människosyn. Du är motiverad att stötta människor i utsatta livssituationer och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du mycket god förmåga att skapa goda relationer, engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och du bidrar till god arbetsmiljö med övrig personal. Du har en god kommunikativ förmåga, klarar av att behålla ditt lugn även i pressade situationer och du följer konsekvent lagar, regler och rutiner. Du har även lätt för att samarbeta med olika professioner samt interna och externa samverkansparter och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Som behandlingsassistent ska du ha:
• Fullständig gymnasieutbildning
• Erfarenhet av ungdomsnära arbete
• God svenska i tal och skrift
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som vi bedömer likvärdig.
Meriterande:
• B-körkort
• Om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta situationer
• Om du har utbildning inom MI (motiverande samtal)
Utifrån den nya socialtjänstförordningen (5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468)) anställer vi endast med särskilda undantag personer som inte uppfyller kraven om minst två-årig eftergymnasial utbildning. I sådana fall anställs dessa personer till befattningen behandlingsassistent.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning:
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
Omfattning: Heltid, oregelbunden arbetstid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-02-22.
Vi genomför löpande urval och intervjuer.
Som en del av rekryteringsprocessen tas utdrag ur polismyndighetens misstanke- och belastningsregister. Finns du med i dessa register kommer du inte att kunna få anställning.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Facklig förtroendeman Saco-S
Sven-Åke Andersson sven-ake.andersson@stat-inst.se 010-453 48 73 Jobbnummer
9715245