Behandlingsassistenter till SFA avdelning
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Vänersborg
2026-07-16
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa livsviktig förändring för utsatta människor? Då är rollen som behandlingsassistent hos SiS en meningsfull utmaning.
Som behandlingsassistent arbetar du i team tillsammans med behandlingspedagoger och behandlingssamordnare. Tillsammans ansvarar ni för att ungdomar och klienter får den trygghet, vård och behandling de behöver. Arbetet innebär att möta människor i kris och omfattar kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete samt att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av din kompetens inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en central del av uppdraget och säkerställer rättssäkerhet samt möjliggör planering och uppföljning av verksamheten. Du bidrar även till att upprätthålla säkerheten enligt gällande rutiner och till att skapa struktur i vardagen genom exempelvis skolgång, städning och matlagning. Kontaktmannaskap ingår i rollen, och du kan även komma att handleda nya medarbetare och praktikanter. Arbetet passar dig som ser värdet i att arbeta med människor i svåra livssituationer och som motiveras av ett uppdrag som är både krävande, utvecklande, glädjefyllt och omväxlande.
Inom SFA arbetar du med flickor med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, ofta med en kombination av autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt utagerande beteende. Vårdbehoven motsvarar delvis dem inom LSS, personkrets 1, vilket ställer höga krav på kunskap och ett anpassat bemötande utifrån individens förutsättningar. Särskilt förstärkta avdelningar skiljer sig från övriga behandlingsavdelningar inom SiS genom mindre ungdomsgrupper och hög personaltäthet, vilket möjliggör ett individnära arbete, ofta en-till-en. Det centrala i arbetet på en SFA-avdelning är ett habiliterande förhållningssätt, där fokus ligger på att skapa trygghet, struktur och fungerande strategier i vardagen, snarare än traditionell behandling. Målet är att ge ungdomarna förutsättningar att hantera livet utifrån sina individuella behov och de förutsättningar som finns.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Kvalifikationer
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Som person behöver du vara en trygg vuxen som är inlyssnande och har förmågan att skapa tillitsfulla relationer med ungdomar som har utmanande beteenden. Du måste kunna vara kontrollerad i stressfyllda situationer och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du behöver se och förstå vikten av att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du behöver kunna fatta egna beslut.
Du ska också ha:
Meriterande är erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, unga flickor etc.) eller erfarenhet av arbete med människor utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Anställning:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-07-30, det är viktigt att du bifogar relevanta betyg/intyg med din ansökan.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Fackliga representanter:
OFR: Stefan Eriksson, 072-553 61 31
Saco-S: Merja Aathila, 010–4532409
Seko: Martin Rapp, 010-453 27 27
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
462 23 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Enhetschef
Tarkan Gökkaya tarkan.gokkaya@stat-inst.se +46104536182 Jobbnummer
10004198