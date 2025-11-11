Behandlingsassistent till Västerhaninge Stödboende
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Beskrivning av verksamheten
Vi söker nu efter en behandlingspedagog/ assistent till Västerhaninge Stödboende.
Boendet ligger nära Västerhaninge pendeltågstation i ett lugnt bostadsområde. Målgruppen för verksamheten är vuxna och unga vuxna med beroendeproblematik. Boendet har plats för 29 klienter & vi har även 2 utslusslägenheter.
Verksamheten präglas av ett miljöterapeutiskt arbetssätt där klienter och personal tillsammans sköter om det praktiska på boendet. Vi har ett storkök med anställd kock och serverar frukost, lunch och middag samt eftermiddagsfika och kvällsfika i vår gemensamma matsal. På boendet finns även gym och besöksrum för barn som exempel på gemensamma utrymmen.
På Västerhaninge Stödboende arbetar 6 behandlingsassistenter, en kock, en gruppledare och en enhetschef. Nattetid finns en väktare på plats.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du får vara med att forma och utveckla verksamheten till en högkvalitativ verksamhet tillsammans med kollegor, gruppledare och enhetschef.
Ditt uppdrag
Som behandlingsassistent kommer du delta i det dagliga arbetet på enheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av klientnära arbete, vilket varierar utifrån individens behov. Arbetet består även i skötsel av verksamheten och administrativa uppgifter. Som behandlingsassistent är du kontaktperson åt ett antal klienter vilket innebär bl.a. löpande kontakt med socialsekreterare och öppenvård m.fl. Vidare ansvarar du för att upprätta och följa upp dokumentation, vilken är den röda tråden genom hela klientens placering. Dokumentationskraven inkluderar bland annat att se till så att vi genomför uppdraget enligt beställande socialsekreterares vårdplan. Vi arbetar systematiskt med genomförandeplaner där vi tillsammans med våra klienter bryter ned socialtjänstens mål till mätbara delmål.
Tjänstgöringsgraden är 100% och du kommer att vara schemalagd på verksamheten. Tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg enligt ett rullande schema.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är driftig, positiv och engagerad med en relevant utbildning för målgruppen.
- Du ska ha minst eftergymnasial utbildning inom för verksamheten relevant område, exempelvis behandlingspedagog, socialpedagog eller likvärdigt
- Mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
- Kännedom om socialtjänstlagen
- God dokumentationsförmåga
- B-körkort
Meriterande:
- Kompetens inom MI, Miljöterapi, lågaffektivt bemötande
- Arbetslivserfarenhet inom området
Vi tror även att du är en person som gillar att motivera och inspirera såväl kollegor som klienter. Du har ett genuint människointresse och kan även skilja på det privata och professionella. Du ska kunna arbeta självständigt och kunna driva processer framåt i klientärenden. Du har en god samarbetsförmåga med alla dina kollegor och med externa parter och månar om en god och tydlig kommunikation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Kontakt: Annelie Wijk Haak- Enhetschef- Telefon: 08-606 78 34
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Du kommer att få vara en del i en arbetsgrupp med stort engagemang och med mycket glädje som uppskattar samarbete. Boendet ligger nära Västerhaninge pendeltågstation i ett lugnt bostadsområde. Vi erbjuder friskvård, utbildningar och har kontinuerlig handledning. Vi har rökfri arbetstid.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
