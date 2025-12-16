Behandlingsassistent till Nya Tanneforsvägen
2025-12-16
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Är du bra på att motivera och skapa tillit? Har du erfarenhet av att möta personer med skadligt bruk eller beroendeproblematik? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som behandlingsassistent på Nya Tanneforsvägen.
Som behandlingsassistent arbetar du med att stärka och motivera personer att utveckla sina förmågor och skapa struktur och meningsfullhet i vardagen. Du ger stöd i praktiska sysslor, bidrar till att upprätthålla goda rutiner och fungerar som en länk till exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, psykiatri och frivård.
Insatserna planeras och följs upp tillsammans med den enskilde utifrån individuella behov och mål, dokumenterade i en genomförandeplan.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande som präglas av lugn, respekt och positiva förväntningar på individen. Dokumentation och uppföljning av genomförandeplaner är en del av arbetet.
Din arbetsplats
Nya Tanneforsvägen är ett stödboende för vuxna personer med skadligt bruk eller beroende som behöver stöd i vardagen. Boendet består av nio trapphuslägenheter där varje person ansvarar för sitt eget hem och får individuellt anpassat stöd.
Personalgruppen består av åtta medarbetare som arbetar dag, kväll, varannan helg samt har sovande jour enligt rullande sexveckorsschema. Under jourtid är arbetet ensamarbete.
Utöver arbetet på stödboendet ger personalen även boendestöd till personer som bor i ordinärt boende och som behöver stöd och motivation för att skapa fungerande vardagsrutiner och behålla sin bostad.
Du som söker
Vi söker dig som har utbildning som undersköterska, skötare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med skadligt bruk eller beroendeproblematik.
Det är meriterande om du har kunskap av:
• ESL (Ett självständigt liv)
• Motiverande samtal (MI)
• Lågaffektivt bemötande
• Pedagogiskt eller återhämtningsinriktat förhållningssätt
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt har god datorvana eftersom språket är ett viktigt verktyg både i kontakten med klienter och i dokumentation. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som person är du trygg, empatisk och samarbetsinriktad. Du bemöter andra med respekt och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor. Du hanterar stressade situationer med lugn och agerar lösningsfokuserat när utmaningar uppstår.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: 2026-02-02
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16211
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillträde: 2026-02-02
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16211
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.

Sista dag att ansöka är 2026-01-04
