Behandlingsassistent till Nova
Nova är ett stödboende för kvinnor från 21 år med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Syftet med placeringen av klienter är individuell och en planering sker i samverkan med Utredningsenhet vuxen. Totalt har boendet 10 platser till förfogande med krav på drogfrihet. Här arbetar sex medarbetare, en enhetschef, en samordnare samt ett natt team på fyra medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Är du en relationsskapande och trygg person som gillar att arbeta med motiverande samtal och vill stödja personer att ta sig ur sin beroendeproblematik? Bra, då kan det vara dig vi söker! Vi på Nova söker nu en behandlingsassistent. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt.
Som behandlingsassistent arbetar du utifrån den individuella planeringen som är upprättad av Utredningsenhet vuxen där du har ett dokumentationsansvar och ser till att planeringen följs under vistelsen hos oss. Du kommer att ha motiverande samtal med klienterna, ha kontakt med andra myndigheter, delta på nätverksmöten samt samverka med Öppenvårdsenhet vuxen.
Det ingår i ditt uppdrag att ta urinprov, matlagning och städ av våra lokaler. Du kommer även planera aktiviteter med de boende. Du arbetar dagligen med klienterna och genom samtal skapar ni tillsammans förutsättningar för att få klienten att följa sin planering. Längden på placeringen hos oss är individuell.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som behandlingsassistent/behandlingspedagog på eftergymnasial nivå eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med personer som har berondeproblematik/psykisk ohälsa. Då arbetet innefattar motiverande samtal och dokumentation behöver du ha god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift samt kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg. Meriterande för tjänsten är om du har ytterligare utbildning inom psykatrin samt B-körkort för manuellt växlad bil och körvana.
Som person har du förmåga att arbeta med andra människor. Du lyssnar, visar empati och respekt. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer. Att uppmärksamma och belöna andras bidrag är självklart för dig och du har lätt för att ta egna initiativ, är modig och har fallenheten att skilja på sak och person. Vidare har du en förmåga att hitta lösningar på uppkomna problem.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
ÖVRIGT
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
