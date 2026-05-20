Behandlingsassistent
2026-05-20
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-20
Mobila teamet Ungdom är en verksamhet som i huvudsak arbetar med stödboendeplacerade ungdomar mellan 16 och 20 år, men teamet arbetar även med vissa öppenvårdsinsatser så som kartläggning inför placering i stödboende. I stora drag arbetar man med färdighetsträning, samhällsorientering och vägledning med målet att öka individens självständighet och delaktighet i samhället. Medarbetarna ansvarar själva för att planera sitt arbete som präglas av stor delaktighet, flexibilitet och möjlighet att påverka.
Barnets/den unges behov står hela tiden i centrum vilket ställer höga krav på samverkan, samspel och en god kommunikation mellan samtliga i barnets/den unges nätverk, dels mellan oss som arbetar i boendet, dels med vårdnadshavare och andra närstående, skola, socialsekreterare. Vi samarbetar även med vårt HVB och vi hjälps åt att bemanna varandras verksamheter vid behov.
Du arbetar dag, kväll och helg. Schema läggs för sex veckor taget och teamets medarbetare anpassar sitt schema utifrån den bemanning som krävs för att möta ungdomarnas aktuella behov. Arbetet är mycket självständigt och kräver stort ansvarstagande, god planering och god kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning om minst två år, med inriktning mot socialt arbete eller beteendevetenskap. Meriterande är erfarenhet av motiverings- och förändringsarbete med barn/unga och deras familjer, erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer samt vana av att arbeta i och värdesätta att arbeta i team. Meriterande är också kunskap om social dokumentation samt utbildning i MI (Motiverande samtal), lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg och Signs of Safety.
Arbetet förutsätter att du har ett professionellt och värderingsfritt förhållningssätt till alla du möter. Du arbetar normaliserande och utgår ifrån förhållningssättet att vi arbetar i deras hem. Det är viktigt att du har självinsikt om hur du fungerar i grupp och om hur du påverkar gruppens gemensamma arbete. Vidare är du prestigelös, ser olikheter som en styrka och olika kompetens som en tillgång och källa till lärande och utveckling, både för dig och för teamet. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer genom ett genuint intresserat förhållningssätt och du kan skapa förutsättningar för ungdomen att själv reflektera och växa.
Körkort B krävs.
För anställning på boende krävs uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregister för HVB-hem för barn och unga
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
9917725