Behandlingsassistent
Tursbo Rehab AB / Behandlingsassistentjobb / Vaggeryd Visa alla behandlingsassistentjobb i Vaggeryd
2026-03-27
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tursbo Rehab AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Tursbo Rehab söker nu behandlingsassistent på timmar till våra enheter i Åker och Kulltorp, där tar vi emot vuxna män, 20-65 år för behandling av beroende, kriminalitet och ofta i kombination med psykisk ohälsa. Vi arbetar med 12-stegsprogrammet som behandlingsteoretisk grund men med inslag av KBT.
Därtill har vi sjuksköterska, psykologer och psykiater knutna till våra verksamheter. Klienterna är i huvudsak placerade av Kriminalvård och Socialtjänst men även LVM förekommer.
Vi söker nu en eller två behandlingsassistenter som vill jobba extra vid behov. Under semesterperioderna kan ett ökat behov av personal finnas. Verksamheten pågår dygnet runt och arbetstiderna kan variera från dagtid till kväll, helg och natt med sovande jour.
I arbetsuppgifterna ingår:
Medicindelning
Provtagning
Tillsyn/Omvårdnad
Samtal
Matlagning
Städ/tvätt
Körningar
Journalföring och övrig dokumentation
Hålla i fritidsaktiviteter
Efter kompetens hålla i behandlingsgrupper
Med mycket mera!
Du behöver:
Ha en god människosyn och värna om att alla ska få bästa tänkbara bemötande och behandling under tiden hos oss
Ha god förmåga till gränssättning och arbeta med utgångspunkt i personlig men inte privat
Kunna arbeta självständigt, vara trygg i ensamarbete och trivas med stor variation i arbetsuppgifter
God dokumentationsförmåga
Sprida glädje och positivitet på jobbet
Ha B-körkort för manuell växellåda
Inte förekomma i Belastningsregistret avseende påföljder/domar på minst 5 år
Vid egen beroendeproblematik minst 5 års drogfrihet/nykterhet
Du får:
En varm, familjär arbetsplats med fantastiska kollegor
Utvecklande och spännande arbetsuppgifter
Arbeta med fantastiska människor varav några med säkerhet kommer att stanna i hjärtat föralltid
En arbetsplats med aktivt arbetsmiljöarbe, tydliga rutiner och policys
Transparant och öppet arbetsklimat.
Meriterande:
Kunskap/erfarenhet av 12-stegsprogrammet
Erfarenhet av målgruppen
Om du är en fena i köket och tycker om städning och att hålla fint
Tillträde jan/feb enligt ök.
Låter detta intressant, vänta inte med din ansökan, intervjuer och rekrytering sker löpande så länge annonsen ligger ute.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post
E-post: cecilia.kristoffersson@tursborehab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan behandlingsassistent". Arbetsgivare Tursbo Rehab AB
(org.nr 556553-7270), http://www.tursborehab.se
Åker behandlingshemmet (visa karta
)
568 92 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf. enhetschef
Cecilia Kristoffersson cecilia.kristoffersson@tursborehab.se 0708386232 Jobbnummer
9825330