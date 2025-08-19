Behandlingsassistent
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-08-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Är det du som skapar en trygg och meningsfull tillvaro för de som behöver det mest? På Hisingens lägenhetsboende har du chansen att bli en del av vårt team som strävar efter att korta tiden i hemlöshet för de som lever med skadligt bruk och/eller psykosocial problematik.
Vi riktar vårt engagemang mot vuxna personer som, på grund av skadligt bruk och/eller psykosocial problematik, befinner utanför den öppna bostadsmarknaden. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och i samråd med brukaren anpassar vi våra insatser för att möta de behov som finns.
Som behandlingsassistent spelar du en nyckelroll genom att erbjuda motiverande och individuellt anpassat stöd till våra brukare. Din uppgift är att främja en god livskvalitet för de boende, stötta brukaren att ta hand om sitt boende samtidigt som du aktivt arbetar för att motverka social isolering genom att motivera till meningsfulla fritidsaktiviteter och sysselsättning. I rollen som behandlingsassistent ingår du i en större arbetsgrupp och du kommer vara ansvarig kontaktman för ett antal brukare, vilket inkluderar att stötta brukaren med myndighets- och sjukvårdskontakter samt hålla motiverande samtal och vara praktiskt stöd för att bibehålla trivsel i klientens bostad. Du dokumenterar löpande arbetet i vårt IT-system Treserva och upprättar genomförandeplaner i enlighet med socialtjänstens uppdrag. I samarbete med dina kollegor är du en viktig kugge för att utföra den dagliga verksamheten, vilket även innefattar att utföra gemensamma och praktiska uppgifter.
Inom lägenhetsboende Hisingen arbetar vi i en större gemensam arbetsgrupp för att möta behoven hos våra brukare som bor i lägenhetsblock på Alice Bonthrongatan och Madängsgatan på Hisingen samt brukare som bor i integrerade lägenheter runt om Göteborg. På Alice Bonthron utför vi även insatsen nödboende för de personer i hemlöshet som inte bedöms ha stödbehov. Du kommer att arbeta sida vid sida med erfarna behandlingsassistenter och en enhetschef. Du blir del av ett team som genomsyras av omtanke och samarbete. Du kommer att arbeta schemalagd dag, sen eftermiddag och helg på 38,25 timmar i veckan.
Bli en del av vår gemenskap där varje dag ger möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
En grundläggande förutsättning är att du har minst tvåårig eftergymnasial utbildning, t.ex. YH-utbildning med inriktning mot socialt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För tjänsten krävs även att du har B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med personer i hemlöshet med skadligt bruk och/eller psykosocial problematik.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du kan stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.
ÖVRIGT
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Enhetschef
Carina Bengtsson carina.bengtsson@socialsydvast.goteborg.se 031-366 30 61 Jobbnummer
9464156