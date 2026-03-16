Behandlingsassistent
2026-03-16
Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent kommer du att spela en central roll i att stödja och vägleda individer i deras personliga utveckling och välmående.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med klienter och teamet för att skapa en trygg och strukturerad miljö där varje individ kan känna sig sedd och hörd. Ditt ansvar kommer att inkludera:
- Planera och genomföra behandlingsaktiviteter anpassade efter individens behov och förutsättningar.
- Föra dagliga journaler för att dokumentera framsteg och eventuella utmaningar.
- Delta i möten med kollegor för att diskutera strategier och utveckla effektiva åtgärder.
- Erbjuda emotionellt stöd och vägledning för att främja klienternas självinsikt och ansvarstagande.
- Skapa och upprätthålla goda relationer, både med klienter och kollegor, där samarbete och ömsesidig respekt är centrala värden.
Arbetsgruppen består av åtta behandlingsassistenter och en metodhandledare. För oss är det viktigaste att ha brukarna i fokus, vi samarbetar tight och hjälper varandra. Du kommer att vara placerade på Alelyckan med närhet till Gamlestans centrum. Bli en del av vårt fantastiska team och gör verklig skillnad varje dag!Kvalifikationer
En förutsättning för tjänsten är att du har en eftergymnasial utbildning med inriktning på socialt arbete, missbruk och psykisk ohälsa, exempelvis 2 årig YH-utbildning med examensbevis.
För arbetet krävs även att du har erfarenhet av psykosocialt arbete samt att du tidigare har arbetat med personer med beroendeproblematik. Då det ingår bilkörning i tjänsten behöver du ha B-körkort. Tjänsten innefattar en hel del dokumentation samt kontakter med exempelvis myndigheter, brukare och sjukvården så vi ser att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. För tjänsten behöver du ha erfarenhet av social dokumentation. Du har goda datorkunskaper och gärna tidigare erfarenhet av att arbeta i Treserva.
Meriterande är om du har god kännedom om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet (psykiatri- beroendeproblematik) samt utbildning och erfarenhet av arbete med våra metoder MI, ÅP och LAB. Har du kännedom om för området gällande lagstiftning, så kommer du ha god nytta av detta i din tjänst.
För att lyckas som behandlingsassistent är det viktigt att du har en stabil och trygg personlighet som kan möta de utmaningar som jobbet innebär. Här är några kvalifikationer som vi värdesätter:
- Stabil och trygg: Du ska kunna ge stöd och trygghet till våra klienter i alla situationer.
- Flexibel: Du bör vara beredd att anpassa dig till olika omständigheter och klienters behov.
- Ansvarsfull: Att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och alltid agera i klienternas bästa intresse är av största vikt.
- Bemötande: Du ska ha förmåga att bemöta och kommunicera på ett respektfullt och förstående sätt.
- Samarbetsinriktad: Att kunna arbeta effektivt i team är avgörande för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.
- Strukturerad: Du behöver ha en organiserad arbetsstil som gör att du effektivt kan planera och genomföra behandlingsinsatser.
Om du känner att dessa egenskaper stämmer in på dig, ser vi fram emot att höra från dig! Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad i våra klienters liv.
Intervjuerna påbörjas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Robert Gustafsson, enhetschef robert.gustafsson@socialsydvast.goteborg.se 031-3679612 Jobbnummer
