Behandlare till stödboende
2025-09-24
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår enhet som har ett särskilt ansvar för insatser riktade till personer från 18 år och uppåt med skadligt bruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika. Inriktningen på dessa insatser är stödboende och Case manager. Enheten har också ett särskilt ansvar för att utveckla och genomföra insatser inom stödboendet Viljan, som vänder sig specifikt till kvinnor.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är socionom, har socialpedagogisk utbildning (3 årig universitetsutbildning), är socialpedagog, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Du kan uttrycka dig väl i skrift då dokumentation ingår i arbetsuppgifterna.
* B körkort erfordras.
* Behandlarerfarenhet/utbildning erfordras.
* Erfarenhet av missbruksarbete är meriterande.
Det är meritande om du utöver ovanstående kvalifikationer har kompetens och arbetslivserfarenhet inom följande områden:
* Samtalsmetodik
* Lösningsfokuserat arbetssätt
* Habilitering och NPF
* Psykologi och psykiatri
* Case management
Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga, kreativitet och en positiv inställning med engagemang, drivkraft och förmåga att ta eget ansvar. Du ska ha ett gott omdöme och kompetens för att jobba med motivation, stöd, förändring och psykosocialt behandlingsarbete. Som behandlare värdesätter vi egenskaper som att trivas med att jobba i grupp/team och att du har en öppen och positiv inställning
Du är öppen för vågar pröva nya arbetssätt. Eftersom ingen dag är den andra lik behöver du vara flexibel och kunna hantera oförutsägbarhet. Du har även en lyhördhet och ödmjukhet inför människors individuella förutsättningar och ett engagemang för människor i utsatta situationer.
Tjänsten är ett vikariat på ett år.
ÖVRIGT
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
