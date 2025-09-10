Behandlare, Mini-Maria JH, Vikariat
Östersunds Kommun / Socialsekreterarjobb / Östersund Visa alla socialsekreterarjobb i Östersund
2025-09-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Det unika med Mini-Maria Jämtland Härjedalen är det tvärprofessionella arbetssättet där kommun och region jobbar tillsammans för att på bästa sätt kunna möta målgruppens behov.
Mini-Maria i Jämtlands län är en verksamhet där länets kommuner och regionen erbjuder stödinsatser till ungdomar upp till 21 år som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar, samt till anhöriga som är oroliga. Stödet kan bestå av samtal, rådgivning, och vid behov behandling, där insatserna utformas individuellt för varje ungdom. En stor del i arbetet innebär även konsultation och samverkan med andra aktörer som möter målgruppen.
Till Mini-Maria hör ungdomarna och deras närstående av sig, antingen direkt via telefon eller vår digitala app. De kan även få Mini-Maria beviljat som bistånd via sin kommuns socialtjänst. Att ha stödinsats via Mini-Maria kan även vara ett valbart alternativ för en ungdom som dömts för brott och där ett ungdomskontrakt har upprättats.
Huvudmottagningen finns i Östersund och filialmottagningar finns i varje kranskommun. Utöver fysiska möten har vi även möjlighet att erbjuda digitala lösningar så som telefon, videosamtal och chatt via vår app. Du träffar de unga på en mottagning i någon av länets kommuner, beroende på vart den unge bor eller önskar träffas, och jobbar tillsammans med den unge utifrån gemensamt uppsatta mål.
Motiverande samtal (MI) används som en grund i alla samtal som bedrivs på Mini-Maria. I det behandlande används metoderna HAP/CPU, A-CRA, Till spelfriheten och Återfallsprevention. I familjearbetet är FFT den metod som främst används. Dokumentation av behandlare sker i VIVA som är vårt verksamhetssystem.
Grundbemanningen på Mini-Maria består av en samordnare, två behandlare, två sjuksköterskor och utöver det har vi två psykologer och två läkare som kan möta målgruppen utifrån åldersindelning. På grund av en längre frånvaro hos en av de ordinarie behandlarna söker vi nu en vikarie för ett år framåt.
Som anställd på Mini-Maria JH erbjuds du
• Extern handledning och kollegialt stöd i arbetet.
• Utbildning i UngDok som är ett system för kartläggning.
• Introduktion kring organisation och verksamhet.
• Friskvårdstimme eller friskvårdspeng.
• Årsarbetstid med flexibla möjligheter i ditt schema.
• Superhärliga kollegor med hög kompetens och ungdomsfokus.
Vanliga arbetsuppgifter
• Motiverande och behandlande samtal med de unga.
• Rådgivande samtal till vårdnadshavare.
• Rådgivande samtal på telefon till professionella.
• Deltagande i utåtriktat arbete gentemot målgruppen och professionella.
• Dokumentera i VIVA såsom journalanteckningar och genomförandeplaner.
Din kompetens Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Är utbildad socionom- eller behandlingspedagog eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Ha minst 1 års erfarenhet av att ha jobbat behandlande med målgruppen.
• Har god förmåga till självständigt arbete.
• B- körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av att ha jobbat med någon av de metoder vi erbjuder (MI, HAP/CPU, A-CRA, Återfallsprevention, FFT samt Till spelfriheten) alternativt andra evidensbaserade metoder kopplat till området samt som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
Ytterligare viktiga egenskaper hos dig är
EMPATISK FÖRMÅGA. Du har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
FLEXIBILITET. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar.
HELHETSSYN. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
PERSONLIG MOGNAD. Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
RELATIONSSKAPANDE. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
SAMARBETSFÖRMÅGA. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Rekryteringsprocess
Sista ansökningsdatum är den 12 oktober 2025. Ansökningar gås igenom löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och
annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Anna Lindestig anna.lindestig@ostersund.se 063-14 45 83 Jobbnummer
9502353