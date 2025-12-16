Bebyggelseantikvarie/byggnadsantikvarie
2025-12-16
Kalmar läns museum är en kunskapsorganisation och mötesplats. Vi är ett av landets största länsmuseer med ett regionalt uppdrag att levandegöra och bevara kulturarvet. Med vår vision "Kalmar läns museum förändrar liv" som ledstjärna och kulturarvets berättelser i centrum, skapar vi upplevelser som engagerar, berör och inspirerar.
Vi är cirka 75 medarbetare som tillsammans bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt för fler. Vår verksamhet är bred och omfattar områden som arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljöpedagogik, utställningar, konservering, marinarkeologi samt arkiv, bibliotek och samlingar. Arbetet sträcker sig över hela Kalmar län, men även till närliggande län samt nationellt och internationellt. Vår verksamhet i museibyggnaden och regionalt lockar omkring 100 000 besökare och deltagare varje år. Museet är öppet året runt och är ett uppskattat besöksmål med kända varumärken samt populära utställningar och evenemang.
Som arbetsgivare strävar vi efter att vara en attraktiv och hållbar arbetsplats. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på betald arbetstid.
Bebyggelseneheten
Museet har en särskild byggnadsvårdsenhet, med idag fem byggnadsantikvarier.
Vi har särskild kunskap om äldre hus, bebyggelse och miljöer och är specialister på kulturvärden. Vi möjliggör att kulturvärden utvecklas, används och bevaras när städer och samhällen förändras, när äldre områden ska tas i bruk på nya sätt och när enstaka byggnader ska ändras eller restaureras. Med vår samlade kompetens och med kulturvärden som resurs bidrar vi till ett hållbart samhälle och till väl gestaltade livsmiljöer som ger oss människor trivsel, upplevelser och trygghet. Vi är verksamma främst i Kalmar län, men utför också en del uppdrag utanför länet, särskilt Kronobergs och Blekinge län. Vår enhet är till stor del uppdragsfinansierad. Privatpersoner, större fastighetsägare (privata och offentliga), kommuner, myndigheter, föreningar och svenska kyrkan är våra huvudsakliga samarbetspartners och kunder.
Är du vår nya bebyggelseantikvarie/byggnadsantikvarie?
Vi söker dig som vill bli en del av vår byggnadsvårdsenhet och bidra till vårt arbete med att utveckla och bevara Kalmar läns byggda kulturarv. Vill du vara med och fortsätta bygga på Kalmar läns museums tradition av kunskapsinsamlande om Kalmar län? Då kommer du trivas hos oss.
Om rollen
Som bebyggelseantikvarie/byggnadsantikvarie hos oss har du varierande arbetsuppgifter men främst inom uppdragsverksamhet. Du kommer arbeta mycket självständigt och ha ansvar för egna projekt, men samtidigt vara en del av en arbetsgrupp med fem andra byggnadsantikvarier samt en del av hela museet. Du är en driven person som ser möjligheter till utveckling och kan ta eget ansvar och samtidigt jobba i grupp.
Ditt uppdrag
Du kommer bland annat arbeta med bebyggelseantikvariska utredningar, antikvarisk medverkan under restaureringar, rådgivning samt utlåtanden i samband med bygglov- och detaljplaneremisser. En stor del av arbetet utgörs av att skriva välformulerade och innehållsrika texter på svenska, men också att möta människor i samband med projekt. Du kommer även att få arbeta med oss i olika publika evenemang, utställningar och sociala medier.
Vem är du - din profil och potential
Du har akademisk examen inom kulturmiljöområdet, med bebyggelseantikvarisk eller byggnadsantikvarisk inriktning. Du skriver och talar flytande på svenska och är trygg i Microsoft Office-paketet. Körkort B är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du ska passa in i vår arbetsgrupp. Du är lösningsorienterad, inlyssnande och samarbetar väl med både kollegor och externa parter. Du tar ansvar för att organisera dina projekt och ser till att uppgifter blir slutförda. Stor vikt läggs vid din förmåga att skriva välformulerat samt få texter och rapporter skrivna inom utsatta tidsramar.
Du behöver inte kunna allt från dag ett; viktigast är att du vill utvecklas, lär snabbt och trivs i ett aktivt tempo.
Meriterande
- Arbetslivserfarenhet som byggnadsantikvarie.
- Vana att arbeta i följande program: Photoshop, In Design, ArcGIS Pro.
- Kompletterande utbildning inom grönt kulturarv.
- Kompletterande utbildning som arkitekt eller ingenjör.
- KUL-certifiering.
Praktiskt
Vi vill att du ansöker med CV och ett kort personligt brev.
Intervjuer kommer ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
