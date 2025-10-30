Båtsman söker barnskötare
2025-10-30
Båtsman är ett föräldrakooperativ i centrala Eskilstuna, en liten förskola med 18 platser för barn i åldrarna 1-5 år. Vårdnadshavarna ingår i den kooperativa föreningen, som är huvudman. Fyra engagerade pedagoger är anställda och ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Personalomsättningen är låg, det är inte ofta den här chansen dyker upp!
Den pedagogiska verksamheten bygger på förtroendefulla relationer, lågaffektivt bemötande och med Läroplan för förskolan som röd tråd. Verksamheten ska genomsyras av trygghet, lek, glädje, kreativitet och de bästa förutsättningarna för barnens utveckling som en första del av deras livslånga lärande. Vi ser varje möte med varje barn som en möjlighet till att bidra pedagogiskt till barnets utveckling och lärande. Ibland delas barnen in i åldersindelade grupper, och pedagogerna ansvarar då för varsin grupp, inklusive planering och genomförande av olika aktiviteter, som kopplar till läroplanens mål. Båtsman är en läscertifierad förskola, vilket innebär att litteratur och läsning är viktiga komponenter på flera olika sätt.
Personalgruppen jobbar tätt tillsammans och stöttar varandra i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Du blir en del av ett stabilt och rutinerat arbetslag.
Dina arbetsuppgifter blir att planera, leda och dokumentera verksamheten tillsammans med dina kollegor samt att vara en närvarande och aktiv pedagog, med omsorg om barnen i fokus. Du förväntas bidra till förskolans utveckling. I din roll är det viktigt att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Vi söker dig som är:
utbildad barnskötare eller med likvärdiga meriter.
erfaren, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och trygg i yrkesrollen.
bra på att kommunicera, med mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga.
Det är meriterande om du har:
kunskaper inom TAKK och/eller andra språkutvecklande metoder.
kunskaper om natur och pedagogisk verksamhet utomhus.
intresse för skapande genom exempelvis bild, form, drama och musik.
Tjänst: Tillsvidareanställning heltid från och med 2026-01-07. Provanställning om 6 månader tillämpas.
Lön: Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
I enlighet med Skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Mejla din ansökan med CV och personligt brev till vårt rekryteringsteam på bsk26@batsman.nu
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
