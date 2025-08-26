Bartender till Pinchos Piteå
2025-08-26
Vill du bli vår nya bartender på Pinchos?
Just nu söker vi en bartender (kombinerad med servis) på deltid - lön enligt överenskommelse.
Hos oss på Pinchos handlar allt om att skapa energi, glädje och gemenskap. Vi tror på att jobbet blir både roligare och bättre när alla trivs tillsammans.
Vi letar efter dig som: Har barvana eller ett stort intresse för att lära dig snabbt Är social, utåtriktad och gillar att snacka med gästerna Kan hålla tempo och ändå leverera kvalitet Bidrar till teamkänslan och sprider bra energi Tycker det är viktigt att alltid göra gästen nöjd
Varför Pinchos? Hos oss får du: Ett unikt och innovativt koncept (världens första app-restaurang!) Möjlighet att blanda nya, spännande drinkar Stora möjligheter att utvecklas inom kedjan Fantastiska kollegor och en arbetsplats full av energi Ett jobb där du får ha riktigt kul
Vem är du?Du är den som älskar mötet med människor, gillar fart och fläkt, och som kan leverera både grymma drinkar och ett leende på samma gång.
Låter det här som du? Ansök nu - vi längtar efter att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), http://www.pinchos.se Arbetsplats
Pinchos Kontakt
Pinchos Piteå info@pitea.pinchos.se Jobbnummer
9476223