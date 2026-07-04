Bartender sökes The Father Sportbar, Årjäng
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2026-07-04
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Bartender sökes – The Father Sportbar, Årjäng
Vill du vara med från starten och bli en del av Årjängs nya sportbar?
The Father Sportbar söker nu en erfaren och serviceinriktad bartender som brinner för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
Har minst 1–2 års erfarenhet som bartender.
Kan blanda klassiska och moderna cocktails.
Har god kunskap om öl, vin och sprit.
Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo.
Är social, positiv och har ett stort fokus på service.
Kan arbeta kvällar och helger.
Talar svenska eller engelska (båda är meriterande).Publiceringsdatum2026-07-04Arbetsuppgifter
Förbereda och servera cocktails, öl, vin och andra drycker.
Ge gästerna ett professionellt och trevligt bemötande.
Hålla baren ren, organiserad och välfylld.
Bidra till en härlig stämning och ge gästerna en minnesvärd upplevelse.
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftig lön.
Ett roligt arbete i en helt ny sportbar med höga ambitioner.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med vårt team.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: Burayab2024@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buray AB
(org.nr 559469-1825)
Snickargatan 3 (visa karta
)
672 31 ÅRJÄNG Jobbnummer
9992706