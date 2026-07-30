Bartender
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Servitörsjobb / Malung-Sälen Visa alla servitörsjobb i Malung-Sälen
2026-07-30
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Bartender till Hotel Bügelhof – vintersäsongen 2026/2027
Vill du arbeta i hjärtat av fjällen och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad bartender till Winter LoungeBar – vårt uppskattade vardagsrum där gästerna samlas för att koppla av efter en dag på fjället.
I vår lounge möts en avslappnad atmosfär, hög servicenivå och ett stort fokus på kvalitet. Här serverar vi allt från klassiska cocktails och lokala favoriter till lättare luncher under dagtid. För den ginintresserade gästen erbjuder vi dessutom ett imponerande sortiment med över 170 olika ginsorter.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som bartender hos oss får du en varierad arbetsdag där både dag- och kvällsarbete förekommer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Tillredning och servering av drinkar och andra drycker
Gästservice och värdskap
Kassahantering
Förberedelser inför service samt uppdukning och avdukning
Servering av lättare luncher
Disk, städning och övriga förekommande arbetsuppgifter i bar och lounge
Vi söker dig som
Har erfarenhet från bar, restaurang eller hotellverksamhet (utbildning och tidigare erfarenhet är meriterande)
Har ett genuint intresse för drycker, service och gästupplevelser
Är ansvarstagande, självgående och noggrann
Har ett öga för detaljer och ordning
Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor
Har en positiv inställning och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen
Sätter gästen i centrum och strävar efter att överträffa förväntningar
Om Hotel Bügelhof
På Hotel Bügelhof är det aldrig långt till nästa skidäventyr. Hotellet ligger på Sälfjällstorget i Lindvallen, endast ett snöbollskast från både liftar och pister. Här finns restauranger, butiker, skiduthyrning och annan service precis runt hörnet.
Vårt 4-stjärniga hotell erbjuder 54 hotellrum, inredda med inspiration från Alperna och den svenska fjällvärlden. För gästerna finns även en uppskattad relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.
Vi är stolta över att erbjuda det lilla extra – den personliga servicen som gör att våra gäster vill återvända år efter år.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i fjällmiljö
Ett engagerat team med stark gemenskap
Möjlighet till personalboende i Sälen by
En varierad och utvecklande tjänst inom hotell- och restaurangbranschen
Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då personalboendet ligger cirka 7 km från hotellet.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig!
Du söker enkelt direkt via mobilen genom att besvara några korta frågor. Vi prioriterar kandidater som genomför våra videofrågor. CV eller personligt brev är inget krav.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Säsongsperiod
Hotellet håller öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.
Välkommen att bli en del av teamet på Hotel Bügelhof och skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster under vintersäsongen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag
(org.nr 556221-5839)
780 67 MALUNG-SÄLEN (DALARNAS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB Jobbnummer
10016402