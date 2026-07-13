Bartender
Cok najs Linköping Aktiebolag / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-07-13
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Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team och arbeta kvällar och nätter i en fartfylld och social miljö. Som bartender hos oss är du en viktig del av gästernas upplevelse och bidrar till en trevlig stämning bakom baren och ute i lokalen.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet – vi värdesätter framför allt rätt inställning, servicekänsla och viljan att lära dig. Vi ser till att du får den upplärning du behöver för att känna dig trygg i rollen. Har du ett leende på läpparna, gillar att arbeta med människor och kan hålla tempot uppe även under stressiga kvällar kommer du passa perfekt hos oss.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Servering av dryck och enklare drinkar
Bemötande och service till gäster
Hålla ordning och rent i bar och lokal
Kassahantering
Samarbete med övrig personal för att skapa en bra kväll för våra gäster
Med tiden kommer du dessutom lära dig att göra Sveriges bästa Hotshot.
Vi söker dig som:
Är social och serviceinriktad
Trivs med att arbeta kvällar och nätter
Är ansvarstagande och positiv
Kan arbeta i högt tempo
Är en lagspelare
Tidigare erfarenhet inom bar eller service är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är din personlighet och vilja att utvecklas.
Skicka din ansökan till jobb@coknajs.se
och märk ansökan med bartender. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@coknajs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cok najs Linköping Aktiebolag
(org.nr 559116-6847)
Platensgatan 3 (visa karta
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582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Cok najs Linköping AB Jobbnummer
10001694