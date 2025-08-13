Bartender
2025-08-13
Bartender sökes till Striker Örebro!
Älskar du att stå i händelsernas centrum? Har du känsla för service, ett glatt humör och gillar att jobba i ett högt tempo? Då kan du vara vår nästa bartender på Striker!
Striker är en livlig sportbar i hjärtat av Örebro där god mat, dryck och sport i världsklass står i fokus. Vi är en samlingspunkt för både stamgäster och nya besökare - och baren är hjärtat i vår verksamhet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som bartender
Är serviceinriktad, positiv och har lätt för att skapa bra stämning
Trivs i ett socialt och fartfyllt miljö
Är noggrann och stresstålig
Gillar sport - eller åtminstone inte har något emot att jobba i en sportig atmosfär!
Intresserad?
Skicka ett mejl till orebro@striker.nu
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: orebro@striker.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hoffa Sportsbar & Entertainment AB
(org.nr 559496-3992)
Drottninggatan 12
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Striker Örebro Jobbnummer
9455830