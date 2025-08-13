Bartender

Hoffa Sportsbar & Entertainment AB / Servitörsjobb / Örebro
2025-08-13


Bartender sökes till Striker Örebro!
Älskar du att stå i händelsernas centrum? Har du känsla för service, ett glatt humör och gillar att jobba i ett högt tempo? Då kan du vara vår nästa bartender på Striker!

Publiceringsdatum
2025-08-13

Om företaget
Striker är en livlig sportbar i hjärtat av Örebro där god mat, dryck och sport i världsklass står i fokus. Vi är en samlingspunkt för både stamgäster och nya besökare - och baren är hjärtat i vår verksamhet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som bartender
Är serviceinriktad, positiv och har lätt för att skapa bra stämning
Trivs i ett socialt och fartfyllt miljö
Är noggrann och stresstålig
Gillar sport - eller åtminstone inte har något emot att jobba i en sportig atmosfär!

Intresserad?
Skicka ett mejl till orebro@striker.nu och berätta lite om dig själv! Vi rekryterar löpande så vänta inte med att höra av dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: orebro@striker.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hoffa Sportsbar & Entertainment AB (org.nr 559496-3992)
Drottninggatan 12 (visa karta)
702 10  ÖREBRO

Arbetsplats
Striker Örebro

Jobbnummer
9455830

