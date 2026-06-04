Bartender - Servitör/Servitris
Wild West i Östersund AB / Servitörsjobb / Östersund Visa alla servitörsjobb i Östersund
2026-06-04
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Gillar du Countrymusik, good food, good mood, kom och jobba med oss.
Vi söker dig som vill ge toppservice till våra fantastiska gäster. Du bör ha några års erfarenhet så du känner dig bekväm i din roll. Men har du bara rätt inställning och vilja så lär vi dig gärna.
Arbetsuppgifterna består av i första hand bar, serveringsjobb, disk och städ , men givetvis även allt annat som behövs för att hålla restaurangen i toppskick.
Arbetstiderna är förlagda enligt schema tisdag till lördag . Anställning 75-90 % enligt överenskommelse.
Du ska älska service och vilja ge det lilla extra. Tempot kan bitvis vara högt. Du tar eget ansvar för ditt arbete och är noggrann. Passar dig som trivs i ett lite mindre arbetslag.
Lön enligt kollektivavtal / överenskommelse.
Tillträde omgående, Tjänsten kan ersättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: admin@countrybaren.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wild West i Östersund AB
(org.nr 559549-2389)
Hamngatan 9 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Countrybaren Kontakt
Mattias Rensbo admin@countrybaren.se 0706465588 Jobbnummer
9946775